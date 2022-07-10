Cuối tuần này (16-17/7): đời sang trang mới, phú quý phát tài, thần Tài mang lộc tới tận nhà, 3 con giáp này chuẩn bị sẵn túi 3 gang mà đựng

Tâm linh - Tử vi 10/07/2022 01:43

Thứ 7 ngày 16/7/2022 sẽ là thời điểm vượng tài nhất với 3 con giáp này. Bạn nên tận dụng đúng thời cơ sẵn có để giành lợi thế về phía mình.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thẳng thắn, bộc trực, thích trải nghiệm những điều mới lạ, luôn cố gắng là người dẫn đầu trong mọi lĩnh vực.

Cuối tuần này (16-17/7) bước vào cục diện tam hợp nên vận sự nghiệp của con giáp này cực hanh thông. Mọi việc trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn năm trước rất nhiều.

Không chỉ vậy, con giáp này còn được vô số cát tinh soi chiếu đem đến vận kim tiền hưng phát. Trong đó cát tinh “Kim Quỹ” và “Tương Tinh” giúp đem lại vô số cơ hội thăng tiến cũng như cơ hội đầu tư, kiếm tiền. Người tuổi Sửu có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống sung túc, giàu sang.

Tuổi Tý

Xem tử vi cuối tuần, người tuổi Tý được dự báo sẽ đón nhiều tin vui tài lộc dưới sự che chở của cát tinh. Vận trình của Tý khá sáng, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm trong tầm tay nhờ chính sự nhạy bén của mình.

Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng đều có thu nhập tăng tiến. Đặc biệt, các đối tác, khách hàng đều có ý định hợp tác lâu dài, giúp bạn thu về khoản lợi nhuận không nhỏ.

 

Cuối tuần này (16-17/7): đời sang trang mới, phú quý phát tài, thần Tài mang lộc tới tận nhà, 3 con giáp này chuẩn bị sẵn túi 3 gang mà đựng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet


Thứ 7 ngày 16/7/2022 sẽ là thời điểm vượng tài nhất với con giáp này. Bạn nên tận dụng đúng thời cơ sẵn có để giành lợi thế về phía mình.

Nhìn chung người tuổi Tý đang ở đúng vị trí của mình, vì thế hãy nỗ lực hết sức để phấn đấu. Cát tinh xuất hiện sẽ giúp giảm đáng kể áp lực mà bạn phải chịu trước đó, nhờ vậy bạn sẽ có thêm động lực để giải quyết nhiệm vụ nhanh chóng.

 

Tuổi Mùi

Cuối tuần này (16-17/7)người tuổi Mùi sẽ nhận được sự giúp đỡ quý nhân phương xa, công việc sắp tới cũng sẽ suôn sẻ hơn. Nếu tuổi Mùi có thể thúc giục bản thân thực hiện tích cực hơn, họ sẽ dễ dàng thu hút được quý nhân và nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ, công việc cũng từ đó thăng hoa hơn, kéo theo tài vận dồi dào.

Năm 2022 này là giai đoạn thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ cần tuổi Mùi tự tin hơn, thì nhất định sẽ tìm được cơ hội thành công. Từ giờ đến giữa năm, những điều tốt đẹp có thể đến liên tục, cả công danh lẫn tài lộc. Ngoài ra, thời gian tới tuổi Mùi sẽ gặp được hỷ sự giúp họ có cảm giác thư thái và vui vẻ, nhờ vậy mà cuộc sống cũng sung túc hơn. 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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