Tử vi tuần mới (11-17/7) hoan hỷ phát tài: 3 con giáp may mắn thần tài chiếu cố, cuối năm giàu sang chạm đỉnh, được chấm tên trong sổ vàng Ngọc Hoàng, gánh lộc về nhà giàu có

Tâm linh - Tử vi 09/07/2022 10:50

Đây chính là thời điểm thích hợp để 3 con giáp bứt phá, gặt hái được những thành tích khiến người khác ngưỡng mộ.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ làm đầu tư, kinh doanh có cơ hội phát tài ngay từ đầu tuần. Nhiều cát tinh hội tụ cho thấy cơ hội làm ăn đến với bạn tới tấp, bạn chỉ cần bình tĩnh và lựa chọn xem đâu là cơ hội phù hợp với khả năng của mình.

Bạn hãy xác định xem thế mạnh của mình nằm ở đâu và phát triển đúng theo định hướng, đồng thời không cần phải quá lo lắng về các đối thủ cạnh tranh, rồi Thần Tài sẽ gõ cửa nhà bạn thôi.

Nếu còn trẻ tuổi, thì tuổi Ngọ hãy tranh thủ cơ hội này để đi theo học hỏi những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Khi bắt đầu học đầu tư, kinh doanh, bạn nên bắt đầu từ những mối nhỏ rồi sau đó hãy lớn dần lên.

Tuổi Ngọ hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, bồi dưỡng tri thức, sẵn sàng thách thức hoàn cảnh, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới trong thời gian sắp tới.

Tuổi Tý

con giáp phát tài tuần này nên người tuổi Tý gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Đây chính là thời điểm thích hợp để bản mệnh bứt phá, gặt hái được những thành tích khiến người khác ngưỡng mộ.

 

Với người làm công ăn lương, bạn không phải trải qua quá nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Ngay từ đầu tuần, do có cát tinh chiếu mệnh, bạn có cơ hội khẳng định bản thân, gây ấn tượng với lãnh đạo.

 

Tử vi tuần mới (11-17/7) hoan hỷ phát tài: 3 con giáp may mắn thần tài chiếu cố, cuối năm giàu sang chạm đỉnh, được chấm tên trong sổ vàng Ngọc Hoàng, gánh lộc về nhà giàu có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet


Nhiều khả năng, bạn sẽ được thưởng nóng vì những cống hiến của mình. Tuy nhiên, khoảng thời gian sau đó, bạn chớ nên quá kiêu ngạo, lơ là công việc của mình.

 

Với người làm ăn kinh doanh, tình hình tài chính về cuối tuần có những biến chuyển tích cực hơn.  Bản mệnh tìm ra hướng đi mới, có những khách hàng mới, khiến túi tiền đầy lên nhanh chóng. Hãy tiếp tục vững vàng đi theo định hướng của mình.

 

Nếu còn trẻ tuổi, bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, người khác ắt sẽ nhìn nhận được sự cố gắng của bạn và dành cho bạn cơ hội để kiếm tiền về đầy túi.

Tuổi Mão

Năm 2022 vốn được xem là một năm thăng hoa đối với những người tuổi Mão, bởi họ sẽ gặp được nhiều may mắn, ngoài ra còn có cơ hội để thay đổi cuộc sống ngày càng thăng hoa hơn. Thời gian trước khó khăn thế nào không biết, nhưng năm nay tuổi Mão sẽ lấy lại được những gì đã mất.

Đặc biệt, bước vào tuần mới (11-17/7) khó khăn mấy cũng được giải quyết, ngoài ra còn có thần tài chiếu cố nồng hậu. Người tuổi Mão vốn hiền lành, nhân hậu, họ sống tình cảm và luôn để ý đến cảm xúc của những người xung quanh, nhờ vậy mà có quý nhân phù trợ, trong năm nay nếu tiếp tục nỗ lực và cố gắng không ngừng thì cuối năm sẽ thành công rực rỡ, muốn nghèo cũng không được, tiền bạc dồi dào đến không ngờ. 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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Bước sang tháng 8 cuộc sống của 3 con giáp này sẽ có những bước chuyển biến tích cực. Những khó khăn trước mắt sẽ tìm được cách giải quyết.

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