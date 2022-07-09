Đúng 6h ngày mai - Chủ nhật (10/7), sao Thái Dương chiếu mệnh, Ngọc Hoàng mở kho phát vàng, top 3 con giáp hưởng hết may mắn trong thiên hạ, làm gì cũng hanh thông, phải mua thêm két đựng tiền

Tâm linh - Tử vi 09/07/2022 10:25

3 con giáp này làm một hưởng mười, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay ngày Chủ nhật.

Tuổi Tỵ

Đào hoa ghé thăm con giáp tuổi Tỵ nên người độc thân trở nên đa tình và dễ nảy sinh tình cảm với người khác. Song, bạn vẫn nên tìm hiểu kỹ về đối phương, không nên quá vội vàng tiến tới. Những cặp đôi hứa hẹn có buổi hẹn hò riêng tư, lãng mạn.

Những người tuổi Tỵ làm ăn, kinh doanh có thể thành công hơn, trong khi những người thi cử, học hành đạt được kết quả cao. Nên cố gắng học hỏi và cải thiện kỹ năng, nếu bạn muốn có được sự công nhận và thăng tiến.

Đầu tuần dễ vướng rắc rối nhưng 6h ngày mai - Chủ nhật (10/7) Thiên Ấn xuất hiện giữa tuần, bạn cảm thấy mình may mắn hơn khi đang có những cơ hội, những điều kiện sống tốt hơn rất nhiều người khác. Điều này cũng giúp cho tinh thần bạn tích cực hơn rất nhiều.

Tuổi Ngọ

Khó khăn xuất hiện vào đầu tuần lại là yếu tố thúc đẩy người tuổi Ngọ hăng hái tiến về phía trước. Bản mệnh bỏ ngoài tai lời bàn ra tán vào của đồng nghiệp, kiên định với định hướng của mình và cuối tuần là lúc bạn khiến cho tất cả mọi người đều phải ngạc nhiên và thán phục.

 

 

6h ngày mai - Chủ nhật (10/7), phương diện tài lộc nhìn chung khá ổn định. Bạn không phát tài nhưng vẫn kiếm được những khoản xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Nếu còn thời gian, bạn có thể nhận thêm các nghề tay trái để nâng cao chất lượng cuộc sống, khiến túi tiền rủng rỉnh hơn.

 

Đúng 6h ngày mai - Chủ nhật (10/7), sao Thái Dương chiếu mệnh, Ngọc Hoàng mở kho phát vàng, top 3 con giáp hưởng hết may mắn trong thiên hạ, làm gì cũng hanh thông, phải mua thêm két đựng tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy bạn vốn có nhân duyên khác giới khá tốt. Với người độc thân, bạn có thể tự gặp được người ưng ý mà không cần người khác giới thiệu. Nếu có thiện cảm với ai, hãy chủ động kéo gần khoảng cách, đừng rụt rè e ngại quá nhé. 

 

Với người đã lập gia đình, mối quan hệ của hai người ngọt ngào đáng ngưỡng mộ. Hai người thấu hiểu suy nghĩ của nhau mà chẳng cần phải nói thành lời. Cả hai luôn giúp đỡ nhau trong các công việc nhà và cổ vũ nhau cùng tiến lên trong sự nghiệp.

 

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý vốn thông minh, biết nắm bắt cơ hội để đổi đời. Về cung quan lộc, tuổi Tý là một trong những con giáp dễ dàng tìm được sự giàu có và biết quản lý tài chính triệt để. Họ là những người biết nhìn xa trông rộng, không ngừng nỗ lực cố gắng tìm kiếm cơ hội thăng tiến và xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới. Trong cuộc sống này, thử thách càng nhiều càng khiến tuổi Tý mạnh mẽ và kiên cường hơn.

Năm 2022 này là một năm có nhiều khởi sắc với tuổi Tý, năm ngoái khó khăn thế nào không biết nhưng thời gian tới cuộc sống của họ sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Người tuổi Tý luôn chủ động trong cuộc sống và công việc thường ngày, biết tìm giải pháp và đối mặt với khó khăn trắc trở, nhờ vậy mà việc gì cũng sẽ vượt qua, ngoài ra nhờ bản lĩnh vốn có mà họ tự thân vượt qua một cách ngoạn mục. 

6h ngày mai - Chủ nhật (10/7) những người tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt trên phương diện tài chính sẽ gặp được hỷ sự bất ngờ. Thời gian tới, họ sẽ tìm được cơ hội tăng thêm thu nhập, cuối năm nếu không thành đại gia thì cũng có của ăn của để, chỉ cần họ cẩn thận và phát huy mọi thế mạnh của mình thì không bao giờ sợ nghèo đói, cực khổ. 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Top 3 con giáp may mắn nhất tuần từ 11 - 17/7: Tuổi Mão hỷ sự lâm môn, Tuổi Thân tiền đầy túi tình đầy tim, Tuổi Tỵ mới là "đỉnh của chóp"

Top 3 con giáp may mắn nhất tuần từ 11 - 17/7: Tuổi Mão hỷ sự lâm môn, Tuổi Thân tiền đầy túi tình đầy tim, Tuổi Tỵ mới là "đỉnh của chóp"

3 con giáp này sẽ có quý nhân bên cạnh giúp đỡ, tạo điều kiện để họ khắc phục những khó khăn và giúp họ tìm được cơ hội phát triển sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tử vi bói vui

TIN MỚI NHẤT

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 4 giờ 23 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 4 giờ 26 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 5 giờ 3 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch