Top 3 con giáp may mắn nhất tuần từ 11 - 17/7: Tuổi Mão hỷ sự lâm môn, Tuổi Thân tiền đầy túi tình đầy tim, Tuổi Tỵ mới là "đỉnh của chóp"

Tâm linh - Tử vi 09/07/2022 09:52

3 con giáp này sẽ có quý nhân bên cạnh giúp đỡ, tạo điều kiện để họ khắc phục những khó khăn và giúp họ tìm được cơ hội phát triển sự nghiệp.

Tuổi Mão

Tuổi Mão sẽ có một tuần ngập tràn niềm vui và may mắn về cả công việc lẫn chuyện tình cảm. Sự cạnh tranh gay gắt trong môi trường làm việc khiến bạn trở nên mạnh mẽ, cứng cỏi hơn và gặt hái được những thành công bất ngờ.

Về tình cảm, con giáp này sẽ có những khoảng thời gian ngọt ngào bên nửa kia, hai bạn sẽ cảm thông và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Dù đã tìm được nửa kia hay chưa, bạn đều có cơ hội tận hưởng hạnh phúc. Hãy trân trọng khoảng thời gian này và đối xử chân thành với những người thật lòng với bạn, bạn sẽ luôn thấy tình yêu ở quanh mình.

Tuổi Tỵ

Là con giáp may mắn tuần này nên dù đầu tuần người tuổi Tỵ sẽ gặp phải đôi chút khó khăn, nhưng càng về sau thì vận trình càng cải thiện.

 

Với người làm công ăn lương, bạn nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên dần tìm ra hướng giải quyết cho những bế tắc. Thậm chí nhờ vậy, bạn tìm ra điểm mạnh tiềm ẩn của mình và có hướng đi mới cho tương lai.

 

Chuyện làm ăn kinh doanh diễn ra tương đối ổn định. Bạn tìm cách mở rộng quy mô kinh doanh của mình và dần thu được lợi nhuận bước đầu. Có thể bạn vẫn còn nhiều băn khoăn, bối rối, nhưng mọi người xung quanh luôn sẵn sàng chỉ cho bạn hướng giải quyết công việc.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân vốn có tính cách hiền lành, kiên nhẫn và không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Mặc dù năm nay tuổi Thân bước vào vận hạn 3 năm nhưng điều đó không quá ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, chỉ cần tuổi Thân vững tâm, chăm chỉ và học hỏi không ngừng thì vận may cũng sẽ tìm đến. 

Năm 2022 này mặc dù tuổi Thân cũng sẽ đối mặt với nhiều thử thách, nhưng sau tất cả họ sẽ tìm được cơ hội trong đó, vận dụng và phát huy hết thế mạnh của bản thân, đến một ngày nào đó sỏi đá cũng thành cơm. Trước mắt, nửa cuối năm 2022 này tuổi Thân sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp cuộc sống thăng hoa viên mãn. 

Trong tuần mới tới đây, tuổi Thân sẽ có vận may lội ngược dòng. Nếu như tài chính không thay đổi quá nhiều thì ít nhất cũng tìm được hỷ sự trong công việc. Đặc biệt, thời gian này tuổi Thân sẽ có quý nhân bên cạnh giúp đỡ, tạo điều kiện để họ khắc phục những khó khăn và giúp họ tìm được cơ hội phát triển sự nghiệp. Thử thách trong thời gian tới là không tránh khỏi, nhưng đây thực sự là cơ hội giúp tuổi Thân vươn lên một tầm cao mới, tình tiền không thiếu thứ gì. 

 (*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. 

Từ khóa:   con giáp tử vi bói vui

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 4 giờ 51 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 4 giờ 55 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 5 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng