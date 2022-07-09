Top 3 con giáp may mắn nhất tuần từ 11 - 17/7: Tuổi Mão hỷ sự lâm môn, Tuổi Thân tiền đầy túi tình đầy tim, Tuổi Tỵ mới là "đỉnh của chóp"

Tuổi Mão sẽ có một tuần ngập tràn niềm vui và may mắn về cả công việc lẫn chuyện tình cảm. Sự cạnh tranh gay gắt trong môi trường làm việc khiến bạn trở nên mạnh mẽ, cứng cỏi hơn và gặt hái được những thành công bất ngờ.

Về tình cảm, con giáp này sẽ có những khoảng thời gian ngọt ngào bên nửa kia, hai bạn sẽ cảm thông và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Dù đã tìm được nửa kia hay chưa, bạn đều có cơ hội tận hưởng hạnh phúc. Hãy trân trọng khoảng thời gian này và đối xử chân thành với những người thật lòng với bạn, bạn sẽ luôn thấy tình yêu ở quanh mình.

Là con giáp may mắn tuần này nên dù đầu tuần người tuổi Tỵ sẽ gặp phải đôi chút khó khăn, nhưng càng về sau thì vận trình càng cải thiện.

Với người làm công ăn lương, bạn nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên dần tìm ra hướng giải quyết cho những bế tắc. Thậm chí nhờ vậy, bạn tìm ra điểm mạnh tiềm ẩn của mình và có hướng đi mới cho tương lai.

Chuyện làm ăn kinh doanh diễn ra tương đối ổn định. Bạn tìm cách mở rộng quy mô kinh doanh của mình và dần thu được lợi nhuận bước đầu. Có thể bạn vẫn còn nhiều băn khoăn, bối rối, nhưng mọi người xung quanh luôn sẵn sàng chỉ cho bạn hướng giải quyết công việc.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân vốn có tính cách hiền lành, kiên nhẫn và không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Mặc dù năm nay tuổi Thân bước vào vận hạn 3 năm nhưng điều đó không quá ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, chỉ cần tuổi Thân vững tâm, chăm chỉ và học hỏi không ngừng thì vận may cũng sẽ tìm đến.

Năm 2022 này mặc dù tuổi Thân cũng sẽ đối mặt với nhiều thử thách, nhưng sau tất cả họ sẽ tìm được cơ hội trong đó, vận dụng và phát huy hết thế mạnh của bản thân, đến một ngày nào đó sỏi đá cũng thành cơm. Trước mắt, nửa cuối năm 2022 này tuổi Thân sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Trong tuần mới tới đây, tuổi Thân sẽ có vận may lội ngược dòng. Nếu như tài chính không thay đổi quá nhiều thì ít nhất cũng tìm được hỷ sự trong công việc. Đặc biệt, thời gian này tuổi Thân sẽ có quý nhân bên cạnh giúp đỡ, tạo điều kiện để họ khắc phục những khó khăn và giúp họ tìm được cơ hội phát triển sự nghiệp. Thử thách trong thời gian tới là không tránh khỏi, nhưng đây thực sự là cơ hội giúp tuổi Thân vươn lên một tầm cao mới, tình tiền không thiếu thứ gì.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.