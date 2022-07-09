Tử vi 4 ngày đầu tuần (11/7 - 14/7), thần đồng tiên tri dự đoán, 3 con giáp gom hết lộc trời, thời vận chuyển đổi, phúc khí dư dôi, sống trong giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 09/07/2022 17:34

Tử vi 4 ngày đầu tuần (11/7 - 14/7), 3 con giáp may mắn gom hết lộc trời, sống trong giàu sang, nhung lụa.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 4 ngày tới vận trình lên hương, tiền tài dư dả. Con giáp phát tài do tinh thần hăng hái, tích cực và không thể thiếu đi sự phù trợ của cát tinh. Cơ hội kiếm tiền của bạn chủ yếu sẽ đến một cách bất chợt nên bản mệnh hãy cố mà nắm lấy để làm giàu. Dự đoán, bản mệnh sẽ phải hơi vất vả một chút đấy, nhưng số tiền kiếm được chắc chắn sẽ làm bạn thỏa mãn.

Chuyện tình cảm có nhiều khởi sắc. Con giáp may mắn có người ấy thấu hiểu và thông cảm cho những khó khăn của bản mệnh. Người độc thân có thể tìm được người tâm đầu ý hợp với mình.

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Người tuổi Tuất trong 4 ngày tới vận trình lên hương, tiền tài dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 4 ngày tới cát lộc đầy nhà, vận trình thuận lợi. Con giáp may mắn cả công việc và tình yêu, con giáp này đều gặp chuyện như ý, so với mọi người, số của con giáp may mắn hơn nhiều. Dù con giáp này không đại phú đại quý thì cũng dư dả giàu có, không phải lo cơm ăn áo mặc, cuộc sống hạnh phúc, thuận lợi.

Chuyện tình cảm của con giáp có nhiều bước tiến mới. Bản mệnh và nửa kia yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong cả công việc và cuộc sống. Hạnh phúc viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

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Người tuổi Tý trong 4 ngày tới cát lộc đầy nhà, vận trình thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 4 ngày tới phúc trạch thâm hậu, sẽ kiếm được không ít tiền bạc về tay. Cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều trên đà tăng tiến. Đặc biệt, chuyện kinh doanh buôn bán phát tài, con giáp may mắn tìm được người đáng tin cậy để hợp tác làm ăn thì càng giảm bớt rủi ro, mọi sự tiến triển cũng thuận lợi và suôn sẻ hơn.

Trong các mối quan hệ, bản mệnh có duyên lành, tiền bối ưu ái, tạo điều kiện nhiều trên hành trình tìm kiếm tài lộc. Thời gian này, bản mệnh hãy tận dụng mọi cơ hội để thành công.

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Người tuổi Thìn trong 4 ngày tới phúc trạch thâm hậu - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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