Tử vi 4 ngày đầu tuần (11/7 - 14/7), thần đồng tiên tri dự đoán, 3 con giáp gom hết lộc trời, thời vận chuyển đổi, phúc khí dư dôi, sống trong giàu sang phú quý

Chuyện tình cảm có nhiều khởi sắc. Con giáp may mắn có người ấy thấu hiểu và thông cảm cho những khó khăn của bản mệnh. Người độc thân có thể tìm được người tâm đầu ý hợp với mình.

Người tuổi Tuất trong 4 ngày tới vận trình lên hương, tiền tài dư dả. Con giáp phát tài do tinh thần hăng hái, tích cực và không thể thiếu đi sự phù trợ của cát tinh. Cơ hội kiếm tiền của bạn chủ yếu sẽ đến một cách bất chợt nên bản mệnh hãy cố mà nắm lấy để làm giàu. Dự đoán, bản mệnh sẽ phải hơi vất vả một chút đấy, nhưng số tiền kiếm được chắc chắn sẽ làm bạn thỏa mãn.

Người tuổi Tuất trong 4 ngày tới vận trình lên hương, tiền tài dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 4 ngày tới cát lộc đầy nhà, vận trình thuận lợi. Con giáp may mắn cả công việc và tình yêu, con giáp này đều gặp chuyện như ý, so với mọi người, số của con giáp may mắn hơn nhiều. Dù con giáp này không đại phú đại quý thì cũng dư dả giàu có, không phải lo cơm ăn áo mặc, cuộc sống hạnh phúc, thuận lợi.

Chuyện tình cảm của con giáp có nhiều bước tiến mới. Bản mệnh và nửa kia yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong cả công việc và cuộc sống. Hạnh phúc viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.