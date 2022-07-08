Tử vi 7 ngày của tuần mới (11/7 - 17/7), cát lộc hanh thông, may mắn ngập lối, 3 con giáp kim quang quấn thân, công danh rực rỡ, tiền tài, của cải nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 08/07/2022 21:53

Tử vi 7 ngày của tuần mới (11/7 - 17/7), 3 con giáp may mắn này kim quang quấn thân, làm gì cũng thuận lợi, giành được thành công vang dội.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong tuần mới vận trình hanh thông, phúc lộc thuận lợi. Con giáp sẽ đón nhận nhiều vận may trong công việc, địa vị thăng hạng không ngừng.Sự nghiệp thăng tiến kéo theo tài lộc thịnh vượng. Con giáp kiếm tiền nhiều vô kể. Tuy nhiên, bản mệnh cũng đừng vì thế mà tiêu xài hoang phí mà hãy biết tiết kiệm hoặc tái đầu tư để tiền đẻ ra tiền.

Chuyện tình cảm của con giáp.vô cùng viên mãn. Người độc thân may mắn tìm thấy nhân duyên tốt, hỷ sự tìm đến tận cửa. Còn ai đã có gia đình thì vợ chồng hạnh phúc, chiều chuộng và thấu hiểu lẫn nhau.

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Người tuổi Tỵ trong tuần mới vận trình hanh thông, phúc lộc thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong tuần mới cát lộc dư dả, vận trình giàu sang. Con giáp không có quá nhiều vấn đề căng thẳng phải xử lý. Tiền tài của con giáp trong thời gian này gia tăng đáng kể. Con giáp làm một lời mười, có được cuộc sống phủ phê, sung túc. Bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho gia đình, những cuộc gặp gỡ với họ hàng để thắt chặt tình cảm.

Các mối quan hệ có thể sẽ mang đến cho con giáp những cơ hội làm ăn mới nằm ngoài công việc chính, giúp bạn tìm ra được lối đi riêng trong tương lai.

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Người tuổi Tỵ trong tuần mới cát lộc dư dả, vận trình giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong tuần mới vận trình vô cùng thuận lợi. Con giáp may mắn có thể sẽ nhận được một cơ hội việc làm tốt với mức lương cao và nhiều đặc quyền hơn bạn tưởng. Những bạn sắp trải qua những đợt thi cử quan trọng nên tin tưởng vào bản thân, cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt nhất

Tài lộc của con giáp đang tăng trưởng ổn định và có khả năng cải thiện hơn nữa trong thời gian này nhưng đừng vì thế mà chủ quan, tiết kiệm là quốc sách.

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Người tuổi Thân trong tuần mới vận trình vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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