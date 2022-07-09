Tử vi 2 ngày tới (10/7 - 11/7), thần phật ban phước, phúc khí dồi dào, 3 con giáp liên tiếp gặp may, tiền tài vượng sắc, sự nghiệp lên hương, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 09/07/2022 16:00

Tử vi 2 ngày tới (10/7 - 11/7), 3 con giáp may mắn tiền tài vượng sắc, sự nghiệp lên hương, tận hưởng giàu sang phú quý.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 2 ngày tới vận trình lên hương, vận trình dư dả. Con giáp vui vẻ nhiệt tình trong công việc, cũng nhờ thế mà phát huy được hết năng lực cá nhân cũng như thu hút được sự chú ý của quý nhân. Bản mệnh có thể đi theo con đường mình đã chọn, phát triển sở thích thành nghề nghiệp, kiếm thêm cơ may tài lộc chính từ chuyện mình yêu thích.

Chuyện tình duyên của con giáp cũng vô cùng thuận lợi. Bản mệnh và nửa kia yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Tình cảm chân thành của cặp đôi khiền nhiều người ngưỡng mộ.

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Người tuổi Tý trong 2 ngày tới vận trình lên hương, vận trình dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 2 ngày tới lộc lá đầy nhà, vận trình hưng vượng. Con giáp may mắn này được Tam Hợp chiếu cố lạu có quý nhân chỉ đường nên đại cát đại lợi, làm gì cũng suôn sẻ. Đường tài vận của con giáp sẽ xuất hiện điểm sáng. Con giáp tiền tài dư dả, ăn nên làm ra, muốn gì được nấy.

Con giáp sẽ gặp một niềm vui bất ngờ trong thời gian này. Bạn sẽ đạt được tất cả những điều mình mơ ước đã lâu, thậm chí khiến không ít người ngưỡng mộ vì phất lên quá nhanh.

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Người tuổi Sửu trong 2 ngày tới lộc lá đầy nhà, vận trình hưng vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 2 ngày tới sẽ tìm ra được hướng đi mới trong công việc. Nếu không phải thăng tiến lên lương thì bản mệnh cũng mở rộng quy mô làm ăn, thu về lợi lộc không tưởng. Vận may của con giáp sẽ thật sự thịnh vượng, bạn sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt từ quý nhân phương xa, những người này sẽ giúp con giáp xây dựng cơ ngơi ổn định.

Bản mệnh gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Dậu và nửa kia tìm được tiếng nói chung sau những cãi , tình cảm vô cùng hòa hợp. Trong khi đó, người độc thân sẽ gặp được đối tượng phù hợp với mình.

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Người tuổi Dậu trong 2 ngày tới sẽ tìm ra được hướng đi mới trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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