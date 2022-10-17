Tử vi 4 ngày (18, 19, 20 và 21/10): 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, của cải tràn trề, làm chơi ăn thật

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi khá hiền thành, hào phóng, hài hước và dễ gần. Những người này đặc biệt linh hoạt trong cuộc sống và có thể giải quyết các vấn đề theo những cách khác nhau. Trong công việc, người tuổi Mùi rất giỏi giao tiếp và có thể phối hợp tốt với đồng nghiệp để giải quyết một số khó khăn. Con giáp này có thể đưa ra một số giải pháp khả thi dù họ gặp phải tình huống khó xử nào.

Trời sinh tuổi Sửu là những người siêng năng, chăm chỉ, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng cố gắng, nỗ lực để xây dựng cuộc sống viên mãn vẹn toàn. Trong số 12 con giáp, tuổi Sửu là người không ngồi chờ thời, họ dựa vào thực lực và sự cố gắng để tìm kiếm sự thành công.

Trong 4 ngày (18, 19, 20 và 21/10), người tuổi Mùi làm kinh doanh trúng vận đỏ. Người tuổi này bán buôn gặp được nhiều khách hàng, chốt được nhiều đơn hàng nên tinh thần rất phấn chấn. Con giáp này nỗ lực không ngừng nên sau bao nhiêu khó khăn đã được hưởng trái ngọt. Càng về cuối tháng, công việc kinh doanh của con giáp này càng xuôi thuận, doanh số tăng đều. Người tuổi Mùi nên chớp cơ hội để mở rộng công việc kinh doanh cũng như gặp gỡ các đối tác.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu sống thực tế, không mơ mộng, họ tâm niệm rằng có làm thì mới có ăn, nhiều người cho rằng họ sống vất vả nhưng tất cả đều là tích lũy cho cuộc sống sau này. Trong công việc, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, còn cuộc sống tuổi Sửu sẽ được nâng lên tầm cao mới. Họ không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ không ngừng. Tuổi Sửu chỉ cần vững tâm, vẫn luôn cố gắng nỗ lực và nắm bắt cơ hội thích hợp thì cuộc sống sẽ thăng hoa hưng thịnh.

Tuổi Tý

Tử vi học có nói, 4 ngày (18, 19, 20 và 21/10) là những ngày may mắn đối với những người tuổi Tý, với những bước phát triển đều đặn và ổn định trong sự nghiệp vừa giúp họ nâng cao thu nhập, lại tạo ra nền móng vững chắc cho tương lai về sau. Chính vì thế, tình hình tài chính của họ sẽ được cải thiện đáng kể, bảo đảm một cuộc sống ít nhất cũng dư dả, sung túc, không còn phải "đau đầu vì tiền".

Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, với nhiều cơ hội tốt bày ra trước mắt, tuổi Tý sẽ luôn muốn nắm giữ và hiện thực hóa những tham vọng của mình, nên sẽ có lúc họ cảm thấy stress trong công việc. Do đó, lời khuyên đưa ra là hãy biết cân bằng giữa việc cống hiến và nghỉ ngơi để không rơi vào cảnh kiếm tiền rồi lại dùng tiền để đổi lấy sức khỏe.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.