Ba con giáp chạy trời không khỏi nắng, gặp đủ chuyện xui xẻo trong ngày đầu tháng 10

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 08:50

Lời khuyên dành cho 3 con giáp này là cần phải cố gắng vượt qua những khó khăn do cuộc sống mang lại, đừng nghĩ đến chuyện đầu hàng nghịch cảnh khi bản thân bị vận xui đeo bám.

 

Tuổi Tý

Nhiều khó khăn sẽ đến với người tuổi Tý vào ngày này. Bản mệnh thường bị cấp trên và đồng nghiệp gây khó dễ, khiến công việc có dấu hiệu bị chững lại. Chỉ đến khi qua tuần mới Tý mới cảm thấy dễ thở hơn một chút, thậm chí có người tìm được cơ hội khẳng định sự đúng đắn của bản thân. Phương diện tài lộc chưa có gì khởi sắc, chủ yếu cũng là do công việc không mấy thuận lợi. Người làm công ăn lương và người làm ăn kinh doanh nên tiếp tục nhắc nhở mình cố gắng hơn.

Ba con giáp chạy trời không khỏi nắng, gặp đủ chuyện xui xẻo trong ngày đầu tháng 10 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, những người đã lập gia đình gặp phải khá nhiều mâu thuẫn. Dường như bạn và người ấy đều lên tiếng trách móc đối phương mà lại không một lần thử đặt mình vào vị trí của người ấy. Tình trạng hiện tại khiến cả hai đều cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Với người độc thân, tuổi Tý được bạn bè hoặc người thân quen giới thiệu cho những đối tượng triển vọng, nhưng chuyện có đi đến đâu hay không hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ và cách hành xử của bạn. 

Tuổi Dần

Tử vi dự báo, trong ngày này bản mệnh tuổi Dần khó được thảnh thơi vì bị hung tinh cản trở. Vận tiểu nhân khá vượng, bạn có thể vấp phải những chiêu trò gây khó dễ của những kẻ ghen ăn tức ở. Sở dĩ tiểu nhân có thể giở trò cũng bởi vì thời gian trước Dần làm việc có phần chểnh mảng, thiếu tập trung nên tạo cơ hội cho kẻ đó nắm thóp, bày trò nhằm hạ bệ.

Ba con giáp chạy trời không khỏi nắng, gặp đủ chuyện xui xẻo trong ngày đầu tháng 10 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này Dần cũng được khuyên không nên mạo hiểm đầu tư vì có thể bị lợi dụng hay bị lừa dựa trên niềm tin giả tạo mà kẻ xấu đã dựng lên.

Tuổi Sửu

Đối diện với hung tinh Đại Hao, tuổi Sửu là một trong những con giáp xui xẻo trong ngày này, bản mệnh nhớ cẩn thận trong chuyện làm ăn lẫn tiền nong, Sửu làm gì cũng phải thận trọng vì có nguy cơ mất tiền cực cao.

Ba con giáp chạy trời không khỏi nắng, gặp đủ chuyện xui xẻo trong ngày đầu tháng 10 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công việc của người làm ăn kinh doanh khá chật vật, Sửu cần thận trọng nếu không sẽ vướng phải chuyện thị phi. Tốt nhất, Sửu hãy cố gắng tập trung làm cho tốt nhiệm vụ của mình, chớ quan tâm đến lời bàn ra tán vào của người khác, đừng nên để kẻ xấu tìm ra cơ hội để hãm hại mình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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