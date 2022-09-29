Báo gấp! 3 con giáp này còn 5 ngày nữa để làm giàu, nắm bắt tốt thì tiền tiêu không hết, giàu có dư dả

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 08:24

3 con giáp đột nhiên được sao Phúc Tinh chiếu mệnh, nếu nắm bắt thời cơ thì mọi việc sẽ vô cùng thuận lợi, nhờ đó mà cuộc sống cũng được cải thiện đáng kể.

 

Tuổi Mão

Trong thời gian này, người tuổi Mão được sao may mắn chiếu mệnh nên gặp khá nhiều thuận lợi. Vận trình tài lộc cho thấy con giáp này nhận nhiều may mắn, chỉ cần người tuổi Mão tự tin vượt qua mọi khó khăn thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết. Mặc dù kiếm được khá nhiều tiền vào lúc này, nhưng tuổi Mão không nên chi tiêu lãng phí, bởi vào giữa tháng 1 người tuổi Mão sẽ có rất nhiều khoản phải chi tiêu.

Báo gấp! 3 con giáp này còn 5 ngày nữa để làm giàu, nắm bắt tốt thì tiền tiêu không hết, giàu có dư dả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão là người túc trí, đa mưu vì thế trong mọi công việc tuổi Mão luôn tìm mọi cách để giải quyết công việc 1 cách ổn thỏa nhất. Nếu đang cần mở rộng kinh doanh, đây là thời điểm thuận lợi nhất để tuổi Mão lên kế hoạch.

Tuổi Dần

Xin chúc mừng tuổi Dần khi bạn là con giáp gặp nhiều may mắn trong thời gian này. Nhờ cục diện Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Dần được dự báo đón vận quý nhân vượng phát. Cát tinh mang đến cho Dần những tin vui về cơ hội thăng tiến trong thời gian sắp tới. Nếu bản mệnh có thể kiên tâm, bền chí vượt qua những trở ngại ở hiện tại thì tương lai sẽ có nhiều điều đáng chờ đợi.

Báo gấp! 3 con giáp này còn 5 ngày nữa để làm giàu, nắm bắt tốt thì tiền tiêu không hết, giàu có dư dả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành Mộc sinh Hỏa là điềm báo phát tài, tiền bạc ào ào đổ về, không cần phải lo lắng quá nhiều. Chất lượng cuộc sống nhờ thế nhanh chóng được cải thiện. Bản mệnh hãy yên tâm rằng sẽ không có sóng gió gì mà toàn những điều hạnh phúc đang chờ đón ở phía trước mà thôi.

Tuổi Thìn

Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian này tuổi Thìn bận rộn liên tục nên cần phải biết cách quản lý thời gian sao cho hiệu quả để có thể hoàn thành hết những mục tiêu đề ra mà vẫn có thể tận hưởng những thành công và trái ngọt mà họ đã tạo ra.

Báo gấp! 3 con giáp này còn 5 ngày nữa để làm giàu, nắm bắt tốt thì tiền tiêu không hết, giàu có dư dả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này tình hình tài vận của Thìn sẽ được cải thiện đáng kể. Họ được cho là sẽ rất bận rộn và nếu muốn gặt hái thành công thì phải tập trung vào các mục tiêu đề ra và luôn cố gắng, nỗ lực. Tuổi Thìn sẽ có nhiều cơ hội chứng tỏ kỹ năng và bản lĩnh của mình ở nơi làm việc, được đồng nghiệp coi trọng, nhất là đối với những người mới chuyển vào công ty. Họ sẽ thu về nhiều lợi ích khi hợp tác với những người khác.

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Top 3 con giáp nam chung thủy hết mực, yêu vợ đến đầu bạc răng long, ai lấy được là sướng hết phần thiên hạ

Top 3 con giáp nam chung thủy hết mực, yêu vợ đến đầu bạc răng long, ai lấy được là sướng hết phần thiên hạ

Chuyện tình cảm vợ chồng sẽ chẳng xảy ra tranh chấp gì nếu như người chồng của bạn thuộc một trong ba con giáp dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi bói 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 5 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 5 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 6 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 7 giờ 18 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 7 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 9 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10