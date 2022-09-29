Tử vi 5 ngày (1-5/10): 3 con giáp bước chân trái gặp Thần Tài, bước chân phải gặp Quý Nhân, cuối năm không muốn giàu hay viên mãn cũng khó

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 10:10

Tử vi dự đoán có 3 con giáp được trời ban nhiều phước lành vào những ngày đầu tháng 10, vận may sẽ bất ngờ ập đến.

 

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất trung thực, cương nghị và mạnh mẽ. Họ là người tự lập sớm, có thể thích nghi tốt với hoàn cảnh. Người tuổi này luôn tin rằng bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, họ có thể vượt qua khó khăn, thử thách và vươn lên, thay đổi hoàn cảnh.

Tử vi 5 ngày (1-5/10): 3 con giáp bước chân trái gặp Thần Tài, bước chân phải gặp Quý Nhân, cuối năm không muốn giàu hay viên mãn cũng khó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tháng 10 dương lịch sang là khoảng thời điểm người tuổi Tuất phát huy kỹ năng xã hội vững vàng. Người tuổi này gặp được nhưng đồng nghiệp hay đối tác tin cậy nên công việc đều có tiến triển. Họ gặp được quý nhân, ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp. Con giáp tuổi này nếu làm trong lĩnh vực nông nghiệp hay chăn nuôi thuận lợi, bán được sản phẩm với giá cao. Người đi xa tìm được cơ hội tiến thân vững chắc.

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão sống tình cảm, hiền lành, luôn dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người, họ thường nghĩ cho người khác nhiều hơn chính mình, nên xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, bất kể gặp khó khăn gian nan cũng đều có thể vượt qua được. Đa số người tuổi Mão không tham vọng, họ thường mưu cầu cuộc sống bình yên đủ đầy, nhưng họ vẫn không ngừng cố gắng nỗ lực để theo đuổi những điều hoàn hảo.

Tử vi 5 ngày (1-5/10): 3 con giáp bước chân trái gặp Thần Tài, bước chân phải gặp Quý Nhân, cuối năm không muốn giàu hay viên mãn cũng khó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những ngày đầu tháng 10, tuổi Mão cũng gặp không ít khó khăn nhưng tất cả đều được giải quyết êm đẹp vào cuối năm. Đặc biệt vào thời gian này, tuổi Mão sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, mọi sóng gió sẽ vượt qua. Khi bước qua tháng 10, tuổi Mão sẽ tìm được cơ hội xây dựng sự nghiệp vững chắc, kéo theo tài vận ngày càng dồi dào. Những năm tháng về sau không lo cơm áo gạo tiền.

Tuổi Sửu

Tử vi nói rằng thời gian này tuổi Sửu dám bước khỏi vùng an toàn, chấp nhận thử thách thì sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá, khẳng định vị trí vững chắc của mình trên con đường sự nghiệp. Những ngày đầu tháng 10, các hoạt động cầu tài của tuổi Sửu diễn ra thuận lợi. Nhờ đó, bản mệnh buôn may bán đắt, tiền tài rủng rỉnh.

Tử vi 5 ngày (1-5/10): 3 con giáp bước chân trái gặp Thần Tài, bước chân phải gặp Quý Nhân, cuối năm không muốn giàu hay viên mãn cũng khó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời điểm nhiều cơ hội kiếm tiền ập đến. Bản mệnh cần bĩnh tĩnh để cân nhắc và đưa ra lựa chọn phù hợp với bản thân. Về phương diện tình cảm, người độc thân mở lòng thì sẽ sớm cải thiện tình trạng hiện tại. Tất nhiên, bản mệnh vẫn cần xem xét đối phương cẩn thận nhưng không nên quá khắt khe kẻo làm lỡ nhân duyên tốt. Người đã có cặp có đôi tiếp tục được củng cố tình cảm. Nếu cảm thấy mối quan hệ đã đủ bền lâu thì có thể tính đến chuyện xa hơn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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