Tử vi 3 ngày (3, 4 và 5/10): Những con giáp đột phá vận may, làm nhẹ nhàng mà tiền của vây quanh, phúc lộc đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 16:25

Đây là thời điểm nước rút vô cùng quan trọng của 3 con giáp dưới đây. Sẽ là điều đáng tiếc nếu họ không biết nắm bắt, vì càng về sau thì sẽ càng có ít cơ hội làm "sương sương" mà sinh lời to.

 

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ được ông trời ưu ái ban cho những cơ hội quý giá không phải con giáp nào cũng có được. Theo các chuyên gia phong thủy, trong khoảng thời gian này Ngọ được nhiều sao tốt chiếu mệnh giúp họ làm gì cũng gặp may và thu về kết quả tuyệt vời, nhất là chuyện tài chính.

Tử vi 3 ngày (3, 4 và 5/10): Những con giáp đột phá vận may, làm nhẹ nhàng mà tiền của vây quanh, phúc lộc đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời điểm may mắn đối với người tuổi Ngọ, đặc biệt phù hợp cho những người có các kế hoạch đầu tư hay kinh doanh. Nếu biết nắm bắt thì chuyện kiếm tiền với họ không phải là việc gì quá khó. Ngọ nên biết tận dụng mọi nguồn lực, nỗ lực và chăm chỉ để thu về thành tựu lớn nhất, vì về sau cơ hội làm giàu sinh lời to sẽ ít xuất hiện với họ.

Tuổi Sửu

Từ trước tới nay Sửu luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Sửu có thể sắp xếp mọi việc một cách cực kì khoa học nên dù có bận rộn thế nào đi nữa thì cũng vẫn giải quyết trơn tru. Hơn nữa Sửu còn áp dụng những điều đã biết vào thực tế công việc một cách thành thạo. Đó là lý do khiến Sửu chẳng hề bối rối dù gặp phải sự cố bất ngờ nào. Bản mệnh đang dần trở thành tấm gương sáng cho bạn bè, đồng nghiệp noi theo.

Tử vi 3 ngày (3, 4 và 5/10): Những con giáp đột phá vận may, làm nhẹ nhàng mà tiền của vây quanh, phúc lộc đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, người độc thân thường nhận được sự chú ý của nhiều đối tượng khác giới. Hãy thử mở lòng mình đón nhận, Sửu sẽ nhận ra có người rất chân thành với mình. Đừng vì cái tôi quá lớn mà từ chối cơ hội đón nhận hạnh phúc nhé.

Tuổi Thìn

Theo tử vi, trong thời gian này người tuổi Thìn sẽ thịnh vượng một cách bất ngờ do Thìn sẽ nắm trong tay cơ hội đổi đời. Cuộc sống sẽ bước sang trang với mọi chuyện thuận lời, hanh thông, may mắn và có tài có lộc. Nếu bạn đang có kế hoạch mua sắm với khoản tiền lớn thì tốt nhất nên thực hiện. 

Tử vi 3 ngày (3, 4 và 5/10): Những con giáp đột phá vận may, làm nhẹ nhàng mà tiền của vây quanh, phúc lộc đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn có những mối quan hệ ngoại giao cực kỳ tốt và nhiều phúc khí, điều này tạo cơ hội gia tăng nguồn tiền mang về cho bản thân, thậm chí chúng còn sinh lời to trong tương lai. Thời gian này, nhờ Thần Tài rót lộc vào nhà và quý nhân hết lòng nâng đỡ nên nay mai Thì sẽ đón mưa tài lộc. Làm “sương sương” mà tiền của vây quanh, song hỷ lâm môn chính là phúc lộc trời đã an bài cho Thìn trong thời gian này.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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