Tử vi 3 ngày tới (8/11 - 10/11), 'thần phật trợ mệnh', 3 con giáp chính thức hết hạn tam tai, rơi trúng hố vàng, giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 07/11/2022 08:45

Từ ngày 8/11 đến ngày 10/11, những con giáp sau sẽ được chạm tay vào nhiều cơ hội quý giá. Thành công đến tới tấp sẽ giúp bạn đứng trên đỉnh vinh quang.

Tuổi Mão

Tử vi của 12 con giáp nói rằng vận may tài lộc trong thời gian tới của những người tuổi Mão sẽ vượt xa những gì bản mệnh mong đợi. Tiền bạc rủng rỉnh, con giáp này dễ được người khác giúp đỡ, chỉ cần người tuổi này chăm chỉ nhất định sẽ có thu nhập khá.

Về công việc, thời gian này, nhờ có Cát Tinh hộ mệnh nên nhìn chung mọi kết quả đều tốt đẹp, người cầm tinh con Mèo được sếp quý mến nhưng dễ bị đồng nghiệp đố kỵ, ngấm ngầm tìm cách ngáng đường.

Về tình cảm, 3 ngày tới (8/11 - 10/11) những người chưa kết hôn nên tham dự nhiều sự kiện đông người hơn hoặc sắp xếp một chuyến du lịch, đi dạo phố với người mà mình thích. Người có gia đình nên chú ý đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại, nên dành thời gian để hâm nóng tình cảm.

Tử vi 3 ngày tới (8/11 - 10/11), 'thần phật trợ mệnh', 3 con giáp chính thức hết hạn tam tai, rơi trúng hố vàng, giàu sang không ai sánh bằng - Ảnh 1
Những người chưa kết hôn nên tham dự nhiều sự kiện đông người hơn hoặc sắp xếp một chuyến du lịch, đi dạo phố với người mà mình thích - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ là người ưa tự do, giàu nghị lực và đầy nhiệt huyết. Trong công việc, con giáp này thể hiện được mình có tinh thần trách nhiệm, nói được, làm được.

Thời gian gần đây, con giáp này không thu hút được nhiều tài lộc, dễ gặp điềm xui trong công việc. Những khó khăn khiến họ khá căng thẳng và áp lực. Từ ngày 8/11 đến ngày 10/11, sẽ có nhiều chuyện vui đến với con giáp tuổi Ngọ. Người tuổi này có tài lộc vượng, làm đâu thắng đó. Những người làm ăn kinh doanh có cơ hội gặp gỡ được nhiều đối tác uy tín.

Trong khi người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, cơ hội thăng chức, tăng lương đã đến rất gần. Những người còn độc thân cũng sẽ sớm quen biết với người khác giới qua mạng xã hội hoặc những người bạn chung. Con giáp tuổi Ngọ có cả sự nghiệp và tình duyên. Cuộc sống của họ tràn ngập niềm vui trong thời gian này.

Tử vi 3 ngày tới (8/11 - 10/11), 'thần phật trợ mệnh', 3 con giáp chính thức hết hạn tam tai, rơi trúng hố vàng, giàu sang không ai sánh bằng - Ảnh 2
Người tuổi này có tài lộc vượng, làm đâu thắng đó. Những người làm ăn kinh doanh có cơ hội gặp gỡ được nhiều đối tác uy tín - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tính tình phóng khoáng, luôn vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Con giáp này giàu ý tưởng sáng tạo, không ngừng đổi mới và học tập cái hay, cái đẹp. Trong cuộc sống, dù gặp khó khăn, nghịch cảnh, con giáp này cũng bình tĩnh đối mặt.

Sửu rất giỏi xử lý các mối quan hệ giữa người với người. Người tuổi Sửu sống thực tế, không thích phù phiếm. Cũng bởi vậy mà con giáp này nhận được nhiều cơ hội phát triển. Cũng nhờ tính cách kiên trì, can đảm, con giáp này từng bước vượt qua khó khăn, chuyển bại thành thắng.

Ngày 8, 9, 10/11 sự nghiệp của họ phất lên không ngừng. Bản mệnh luôn bình tĩnh đối mặt với mọi khó khăn, không dễ suy nghĩ tiêu cực, có khả năng chịu áp lực đặc biệt mạnh mẽ nên rất được lãnh đạo coi trọng. Cũng bởi vậy, con giáp này ngày càng phất lên trong sự nghiệp, kiếm tiền về đầy túi. Cuộc sống của Sửu chuyển biến tốt đẹp.

Tử vi 3 ngày tới (8/11 - 10/11), 'thần phật trợ mệnh', 3 con giáp chính thức hết hạn tam tai, rơi trúng hố vàng, giàu sang không ai sánh bằng - Ảnh 3
Cũng bởi vậy mà con giáp này nhận được nhiều cơ hội phát triển. Cũng nhờ tính cách kiên trì, can đảm, con giáp này từng bước vượt qua khó khăn, chuyển bại thành thắng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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