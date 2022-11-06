Đúng lúc mặt trời lên thiên đỉnh vào trưa mai (7/11), 3 con giáp may mắn chạm tay vào đỉnh vinh quang, sự nghiệp thăng tiến, được phúc lộc trời ban

Tâm linh - Tử vi 06/11/2022 15:33

Đúng ngày 7/11/2022, 3 con giáp tài lộc chạm đỉnh, cuộc sống vô cùng lên hương.

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp cho biết, con giáp tuổi Thìn là người sống hiền hòa, thông minh và thường suy nghĩ logic. Trong công việc lẫn sự nghiệp, bản mệnh khá nhanh nhẹn, nhạy bén trước các cơ hội. Không chỉ vậy, con giáp này còn là người chân thành, sẵn lòng giúp đỡ mọi người xung quanh mà không hề tính toán.

Thầy phong thủy nói rằng, người tuổi Thìn sẽ có những bước tiến vững chắc trên con đường sự nghiệp trong ngày 6/11. Quan vận của người tuổi Thìn vô cùng may mắn, phúc khí ngập tràn. Con giáp này làm gì cũng thành công bất ngờ, nhờ vậy mà thu nhập cũng tăng lên nhanh chóng.

Con giáp này được cấp trên giao cho những công việc trọng đại, giúp khẳng định vị thế. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, người tuổi này không chỉ được thưởng nóng mà còn có thể được thăng chức, tăng lương. Với đầu óc minh mẫn, tuổi Thìn có thể mở lối đi riêng khiến tiền đổ về túi nhanh chóng. 

Đúng lúc mặt trời lên thiên đỉnh vào trưa mai (7/11), 3 con giáp may mắn chạm tay vào đỉnh vinh quang, sự nghiệp thăng tiến, được phúc lộc trời ban - Ảnh 1
Quan vận của người tuổi Thìn vô cùng may mắn, phúc khí ngập tràn. Con giáp này làm gì cũng thành công bất ngờ, nhờ vậy mà thu nhập cũng tăng lên nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, thời gian qua, người tuổi Tý đã phải đối mặt với nhiều thử thách trong cả công việc lẫn cuộc sống. Bị tiểu nhân hãm hại, tài lộc của con giáp này bị ảnh hưởng khá nhiều, tâm trạng cũng có nhiều bất ổn.

Tuy nhiên, đúng ngày 7/11/2022, xui xẻo của người cầm tinh con Chuột tự khắc qua đi, đón chờ bản mệnh sẽ là 1 tương lai tươi sáng, hứa hẹn. Đặc biệt, thời gian này, con giáp được coi là sẽ có nhiều thành công trong sự nghiệp, được cấp trên đánh giá cao, thậm chí cất nhắc lên các vị trí lãnh đạo. Với những ai muốn chuyển việc thì đây cũng là thời điểm rất thuận lợi cho Tý.

Bên cạnh đó, có 1 điều mà người tuổi Tý cần ghi nhớ trong thời gian này, đó là không nên tò mò và quá quan tâm đến chuyện của người khác để tránh gặp rắc rối. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần kiểm soát tính khí của mình, kiềm chế sự nóng nảy thì tài lộc sẽ ngày càng dồi dào.

Tuổi Thân

Thầy phong thủy nói rằng, những người tuổi Thân bước vào ngày mai (7/11), có tài vận rất thuận lợi. Công việc của con giáp này hầu như không gặp bất cứ trở ngại gì, mọi việc đều suôn sẻ thành công. Con giáp này sẽ có đột phá trong sự nghiệp, bản mệnh bắt đầu những kế hoạch mới, làm việc chăm chỉ hơn khiến cuộc sống của Thân không còn đơn điệu.

Những người con Chuột cũng luôn kiên trì vượt qua khó khăn, không hề nao núng hay nản trí. Người tuổi Tý sẽ nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo, công việc lúc đầu tuy gặp nhiều rắc rối nhưng chỉ cần bản mệnh chăm chỉ làm việc thì mọi việc sẽ thuận lợi.

Đúng lúc mặt trời lên thiên đỉnh vào trưa mai (7/11), 3 con giáp may mắn chạm tay vào đỉnh vinh quang, sự nghiệp thăng tiến, được phúc lộc trời ban - Ảnh 2
Con giáp này sẽ có đột phá trong sự nghiệp, bản mệnh bắt đầu những kế hoạch mới, làm việc chăm chỉ hơn khiến cuộc sống của Thân không còn đơn điệu - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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