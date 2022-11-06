Tử vi 5 ngày đầu tuần (7/11 - 11/11), 3 con giáp chuột sa chĩnh gạo, tài khoản tăng vọt, tài lộc đổ về ầm ầm, một tay gom hết may mắn, hỷ sự trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 06/11/2022 17:05

Tử vi 5 ngày đầu tuần (7/11 - 11/11), những con giáp này được Thần Tài ban phát tài lộc nên sự nghiệp của họ có nhiều khởi sắc.

Tuổi Sửu

Sách Thần số học có ghi, người tuổi Sửu tính cách rất ổn định, điềm đạm, đáng tin cậy. Bản mệnh làm việc gì cũng kiên nhẫn chứ không bốc đồng. Trước khi làm bất cứ việc gì, con giáp này đều lên kế hoạch đầy đủ chứ không nóng vội. Chính bởi vì vậy mà con giáp này tránh được những sai sót. Khi xác định làm việc gì là gần như chắc chắn họ sẽ thành công. 

 

5 ngày đầu tuần sau (7/11 - 11/11), người tuổi Sửu có phúc lộc dồi dào. Sự nghiệp của con giáp này ngày càng hưng vượng. Người cầm tinh con Trâu được quý nhân giúp đỡ nên nhận được thêm cơ hội phát triển khả năng. Người tuổi này cần chăm chỉ, nỗ lực và tập trung hơn trong công việc thì ắt sẽ nhận được thành quả.

Trong kinh doanh, Sửu gặp gỡ được đối tác đáng tin cậy, từng bước chứng tỏ được cái tài, cái tâm của mình. Chính bởi vậy mà con giáp này từng bước gặt hái được thành công như mong đợi, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tử vi 5 ngày đầu tuần (7/11 - 11/11), 3 con giáp chuột sa chĩnh gạo, tài khoản tăng vọt, tài lộc đổ về ầm ầm, một tay gom hết may mắn, hỷ sự trong thiên hạ - Ảnh 1
Người cầm tinh con Trâu được quý nhân giúp đỡ nên nhận được thêm cơ hội phát triển khả năng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Từ ngày 7/11 đến ngày 11/11, người tuổi Tuất làm ăn phát đạt, của cải tăng lên. Người tuổi này buôn bán một vốn bốn lời. Những người còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ. Có Thần Tài ban lộc nên tuổi Tuất làm ăn xuôi chèo mát mái, cứ đầu tư là sẽ sinh lời.

Con giáp này làm kinh doanh được kỳ vọng sẽ vươn tới đỉnh cao, thu hái bộn tiền. Nhờ thành công trong sự nghiệp, những người cầm tinh con giáp này mang đến cho gia đình cuộc sống khấm khá, sung túc hơn trước rất nhiều.

Thời gian này, người tuổi Tuất có cát tinh trợ lực, tài vận có nhiều khởi sắc, lộc lá ngày càng nhiều. Bản mệnh có phúc khí bẩm sinh nên cuộc sống cũng diễn ra tốt đẹp. Tuổi Tuất có thể thu về không ít lợi nhuận từ công việc chính. Người có nghề tay trái cũng có khoản thu tương đối tốt.

Tử vi 5 ngày đầu tuần (7/11 - 11/11), 3 con giáp chuột sa chĩnh gạo, tài khoản tăng vọt, tài lộc đổ về ầm ầm, một tay gom hết may mắn, hỷ sự trong thiên hạ - Ảnh 2
Những người còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ. Có Thần Tài ban lộc nên tuổi Tuất làm ăn xuôi chèo mát mái, cứ đầu tư là sẽ sinh lời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần thuộc tuýp người ngay thẳng, có sao nói vậy. Con giáp này là người có tài năng, tham vọng nên thường không chịu sống an phận thủ thường. Con giáp tuổi Dần hợp làm chủ hơn làm thuê. Người tuổi này có tài lãnh đạo, có thể thuyết phục người khác làm theo ý mình. 

Trong 5 ngày tới (7/11 - 11/11), con giáp tuổi Dần có tài vận lên cao. Bản mệnh nhận được nhiều cơ hội cải thiện thu nhập. Đó có thể là một công việc mới, một cơ hội hợp tác làm ăn hoặc một cơ hội đầu tư kinh doanh sinh lời. Con giáp tuổi này kinh doanh có tâm, được khách hàng ủng hộ. Trong khi đó, người làm nông nghiệp cũng có mùa màng tươi tốt, hứa hẹn sẽ cho vụ mùa bội thu. Trong thời gian tới đây, tài vận của những chú Hổ sẽ ngày càng vượng phát, thu nhập nhờ đó cũng dồi dào.

Tử vi 5 ngày đầu tuần (7/11 - 11/11), 3 con giáp chuột sa chĩnh gạo, tài khoản tăng vọt, tài lộc đổ về ầm ầm, một tay gom hết may mắn, hỷ sự trong thiên hạ - Ảnh 3
 Trong thời gian tới đây, tài vận của những chú Hổ sẽ ngày càng vượng phát, thu nhập nhờ đó cũng dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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