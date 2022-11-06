Chờ thêm 7 ngày nữa, 3 con giáp đón Thần Tài ngồi trên nóc tủ, may mắn đủ đường, của nả thiên hạ ồ ạt chảy về túi

Chỉ cần tuổi Mùi mở lòng thì chắc chắn cơ hội sẽ tới, cuộc sống vinh hoa phú quý nhiều khi nằm trong tầm tay. Trong thời điểm tài vận này, tuổi Mùi sẽ tìm được cơ hội thăng thêm thu nhập, đối với những người làm công ăn lương thì có khả năng được thăng chức, tiền lương tăng gấp bội.

Theo sách Thần số học, con giáp tuổi Mùi rất thịnh vượng và có nhiều điều đáng mong chờ vào 7 ngày nữa. Người tuổi Mùi vốn kiên trì và không ngừng nỗ lực cố gắng, tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Thời gian tới, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống cũng đang dần khởi sắc từng chút một, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều đang chuyển biến tích cực.

Thầy phong thủy nói rằng, hết 7 ngày nữa, người tuổi Tỵ may mắn được Thái Âm nâng đỡ nên bớt khó khăn hơn hẳn. Công việc thuận lợi, miễn con giáp làm ăn lương thiện không lừa dối ai thì sẽ được phù hộ. Ngoài ra, bản mệnh cũng hãy chủ động trong mọi việc, không cần phải nhờ cậy vào ai thì sẽ nhanh chóng thu được kết quả xứng đáng.

Thời gian này, người tuổi Tỵ làm công ăn lương hứa hẹn sẽ có thể được trả lương sớm hơn dự định hoặc được thưởng nóng. Người làm ăn kinh doanh cũng được khách hàng ủng hộ nhiều hơn bình thường nên túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh.

Tình cảm thăng hoa, con giáp may mắn này khéo cư xử nên được mọi người yêu mến. Tuổi Tỵ độc thân dễ có mối làm quen qua lời giới thiệu từ người quen. Người đã có đôi thì nhân duyên thắm nồng, vợ chồng hiểu ý nhau mà không cần phải cất lời.

Bản mệnh cũng hãy chủ động trong mọi việc, không cần phải nhờ cậy vào ai thì sẽ nhanh chóng thu được kết quả xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thầy phong thủy nói rằng, người tuổi Mão Trời sinh bản tính nhanh nhẹn, thông minh, làm việc luôn giữ vững lập trường và rất hay tiên phong tìm ra xu hướng mới. Con giáp này thật sự sở hữu khả năng thiên bẩm để làm ăn kinh doanh, chỉ cần tìm được đúng chìa khóa và đúng ngành, đúng người đúng lúc thiên thời địa lợi nhân hòa thì mọi sự sẽ dễ như trở bàn tay

Chờ thêm 7 ngày nữa, Mão được phúc tinh chiếu mệnh, con giáp này sẽ phất lên như diều gặp gió, làm gì cũng thành công, thắng lợi. Thậm chí chuyện tình cảm cũng nhờ vậy mà thuận buồm xuôi gió, tình ái đào hoa vượng, đại hỉ lâm môn.

Người nào đã sở hữu gia đình rồi dễ sở hữu tin vui, người nào đang đơn thân sẽ sớm lập gia đình. Điều kiện kiên quyết cho người tuổi Mão chính là thực sự cầu thị, giữ chữ tín và hành động theo sự mách bảo của con tim, tuyệt đối không để đồng tiền làm mờ lý trí.

Mão được phúc tinh chiếu mệnh, con giáp này sẽ phất lên như diều gặp gió, làm gì cũng thành công, thắng lợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.