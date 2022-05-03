Tử vi 3 ngày tới (4/5 - 6/5), Thần tài bỏ mặc, 3 con giáp dễ gặp khó khăn trắc trở, vận xui xẻo bủa vây, công việc gặp sự cố

Tâm linh - Tử vi 03/05/2022 18:14

Trong 3 ngày tới đây, những con giáp này cần đặc biệt cẩn trọng trong các quyết định của mình, để tránh làm thất thoát túi tiền của mình một cách ngớ ngẩn.

Tuổi Sửu

Tử vi 3 ngày tới đây của tháng 4 âm lịch cho biết, người tuổi Sửu sẽ phải đối mặt với không ít rắc rối. Trong công việc thì gặp phải kẻ xấu chơi bẩn khi dành công với Sửu. Không chỉ vậy, những dự án tâm huyết của họ cũng bị sếp khước từ một cách khó hiểu. 

Con giáp này cũng không nhận được nhiều tài lộc, hoặc có khi được rất nhiều nhưng cũng mất không ít khi họ phải chịu áp lực về kinh tế. Vì vậy, khoảng thời gian tới đây người tuổi Sửu cần phải cảnh giác tại nơi làm việc và mỗi quyết định đưa ra liên quan đến tiền bạc cần phải được tính toàn kỹ lưỡng, để tránh đưa ra sai lầm. 

Tử vi 3 ngày tới (4/5 - 6/5), Thần tài bỏ mặc, 3 con giáp dễ gặp khó khăn trắc trở, vận xui xẻo bủa vây, công việc gặp sự cố - Ảnh 1
Tử vi 3 ngày tới đây của tháng 4 âm lịch cho biết, người tuổi Sửu sẽ phải đối mặt với không ít rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sắp tới, người tuổi Tuất sẽ rất dễ bị thất thoát tiền bạc khi điềm báo phá tài đang đến gần. Mặc dù không muốn thất thoát tiền bạc, nhưng bản mệnh cho biết Tuất sẽ phải đối mặt với cảnh mất tiền vì một số yếu tố khách quan bên ngoài. Bên cạnh đó, họ còn gặp phải tiểu nhân muốn hãm hãi mình trong công việc. 

Ngoài ra, tình hình sức khỏe của bản mệnh thời gian này không tốt. Vì vậy, Tuất nên biết chăm lo cho bản thân mình một cách tốt nhất và hạn chế những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra trong giai đoạn này. 

Tử vi 3 ngày tới (4/5 - 6/5), Thần tài bỏ mặc, 3 con giáp dễ gặp khó khăn trắc trở, vận xui xẻo bủa vây, công việc gặp sự cố - Ảnh 2
Sắp tới, người tuổi Tuất sẽ rất dễ bị thất thoát tiền bạc khi điềm báo phá tài đang đến gần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi 3 ngày tới đây cho biết, người tuổi Mùi luôn phải chịu sự cạnh tranh, hãm hại của bạn bè thân thiết khiến họ cảm thấy bị sốc và rơi vào trạng thái buồn bã kéo dài. 

Thời điểm này, Mùi cũng cần cẩn thận khi làm bất cứ công việc gì liên quan đến phương diện tiền bạc. Đặc biệt là việc đầu tư bên ngoài nên được giữ nguyên và chờ qua giai đoạn này để đưa ra nước đi mới để tránh mất tiền oan uổng.

Tử vi 3 ngày tới (4/5 - 6/5), Thần tài bỏ mặc, 3 con giáp dễ gặp khó khăn trắc trở, vận xui xẻo bủa vây, công việc gặp sự cố - Ảnh 3
Tử vi 3 ngày tới đây cho biết, người tuổi Mùi luôn phải chịu sự cạnh tranh, hãm hại của bạn bè thân thiết khiến họ cảm thấy bị sốc và rơi vào trạng thái buồn bã kéo dài - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo!

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