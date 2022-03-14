Tử vi 3 ngày tới (15/3 - 17/3), xua đuổi Hung Tinh, 3 con giáp vận trình vượng phát không ngờ, tài lộc rực rỡ, phúc khí vây quanh, tha hồ gom tiền gánh bạc về nhà

Tâm linh - Tử vi 14/03/2022 00:15

Tử vi 3 ngày tới (15/3 - 17/3), 3 con giáp may mắn làm ăn phát đạt, tiền của đầy nhà, vận trình phất lên, có được cuộc sống giàu sang, sung sướng.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 3 ngày tới vận trình diễn ra vô cùng thuận lợi. Sự tự tin và kinh nghiệm vốn có giúp con giáp nhanh chóng hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Thìn từng bước khẳng định bản thân và thuận lợi thăng quan, tiến chức. Đường tài lộc của bản mệnh từ đây cũng trở nên sáng sủa. Nguồn thu nhập được cải thiện rõ rệt đem lại cho con giáp may mắn này cuộc sống dư dả, không lo thiếu thốn.

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Người tuổi Thìn trong 3 ngày tới vận trình diễn ra vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 3 ngày tới, người tuổi Mùi đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Những thành công trước đó giúp con giáp tự tin hơn với những quyết định của mình. Bạn tràn đầy năng lượng, sẵn sàng chinh phục các thử thách. Tam Hội xuất hiện mang tới cho con giáp nhiều cơ hội quý giá để phất lên làm giàu, tích lũy tiền của. Có thể nói, không phải lúc nào thời vận cũng đến nên Mùi hãy biết tận dụng thời cơ thực hiện những kế hoạch, dự định đang ấp ủ.

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Trong 3 ngày tới, người tuổi Mùi đón nhận nhiều tin vui bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân trong trong 3 ngày tới diễn vô cùng thuận lợi. Con giáp được cấp trên tin tưởng nên giao cho những vị trí nòng cốt trong việc. Thân ăn nên làm ra, thuận lợi gia tăng thu nhập. Ngoài ra, những ngành nghề tay trái của Thìn cũng rất phát triển. Các dự án trước khi tưởng chừng phá sản nay bất ngờ sinh lời cực khủng. Thân trở nên giàu sang trong vòng 1 đêm.

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Công việc của người tuổi Thân trong trong 3 ngày tới diễn vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 14/3/2022, ấn đường u tối, 3 con giáp chịu đủ mọi tai ương, xui xẻo đủ đường, tài lộc lẫn công danh đều tan lùi khó lòng tháo gỡ

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Vào đúng ngày mai, thứ Hai ngày 14/3/2022, 3 con giáp xui xẻo vướng nhiều thị phi, công danh tàn lụi, lâm vào nợ nần, thiếu thốn.

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