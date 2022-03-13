Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 14/3/2022, ấn đường u tối, 3 con giáp chịu đủ mọi tai ương, xui xẻo đủ đường, tài lộc lẫn công danh đều tan lùi khó lòng tháo gỡ

Tâm linh - Tử vi 13/03/2022 12:58

Vào đúng ngày mai, thứ Hai ngày 14/3/2022, 3 con giáp xui xẻo vướng nhiều thị phi, công danh tàn lụi, lâm vào nợ nần, thiếu thốn.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong thứ Hai vận trình tương đối khó khăn. Nhiều rắc rối xảy ra cùng lúc khiến con giáp lâm vào cảnh khốn đốn. Bên cạnh đó, thái độ đối diện với mọi thứ đã xảy ra cũng rất quan trọng. Mão cần cố gắng kiểm soát tính nóng nảy của mình nếu không rất dễ gây ra những hiểu lầm đáng tiếc.

Chuyện tình cảm có nhiều trắc trở, Mão và nửa kia thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, không ai chịu nhường ai. Mối quan hệ rơi vào bế tắc, ngột ngạt và  sẽ rất dễ dẫn đến tan vỡ nếu không tìm được tiếng nói chung.

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Người tuổi Mão trong thứ Hai vận trình tương đối khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong thứ Hai, người tuổi Thìn có những chuyển biến xấu trong vận mệnh. Sự thiếu tập trung  của con giáp dẫn đến nhiều sai lầm nghiêm trọng. Đây cũng không phải là ngày thích hợp để bản mệnh tiến hành các dự án hay kế hoạch mới vì có thể sẽ chỉ khiến bạn thua lỗ một khoản to. Bản mệnh hãy bình tĩnh lắng nghe, chờ đợi cơ hội tốt hơn.

Vận trình tài lộc có biến động. Con giáp xui xẻo này cần thận trọng hơn trong các mối quan hệ xã hội, tránh tin lời tiểu nhân mà gặp nhiều tai tiếng.

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Trong thứ Hai, người tuổi Thìn có những chuyển biến xấu trong vận mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong thứ Hai vận mệnh lên xuống đột ngột. Hung tinh soi chiếu, con giáp khó tránh khỏi tai họa. Những quyết định sai lầm trong công việc khiến Dậu phải gánh chịu nhiều hậu quả không hề nhỏ. Tài lộc của bạn tiêu tan trong phút chốc. Bản mệnh đứng trước nguy cơ phá sản, dễ lâm vào nợ nần, kiện tụng.

Chuyện tình cảm của con giáp cũng có nhiều biến động. Sự xuất hiện của người thứ 3 khiến cả hai nghi kỵ lẫn nhau. Bạn và người ấy cần có cuộc nói chuyện rõ ràng trước khi mọi chuyện đi xa hơn.

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Người tuổi Dậu trong thứ Hai vận mệnh lên xuống đột ngột - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử thứ Hai ngày 14/3/2022 của 12 con giáp: Tỵ - Mùi vận may thăng hoa, đón nhận nhiều niềm vui tài lộc, Dậu vận trình hẩm hiu, tiểu nhân rắp tâm hãm hại

Tử thứ Hai ngày 14/3/2022 của 12 con giáp: Tỵ - Mùi vận may thăng hoa, đón nhận nhiều niềm vui tài lộc, Dậu vận trình hẩm hiu, tiểu nhân rắp tâm hãm hại

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 14/3/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Tỵ - Mùi sự nghiệp thăng hoa, tích lũy được nhiều tiền của. Trong khi đó, người tuổi Dậu vận trình đen đủi, tài lộc thất thoát do tiểu nhân mưu hại.

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