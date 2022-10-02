Tử vi 3 ngày đầu tuần (3, 4, 5/10), 3 con giáp một bước lên mây, thuận buồm xuôi gió, làm 1 hưởng 10, cầu được ước thấy

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 23:28

Theo tử vi 3 ngày đầu tuần (3, 4, 5/10), 3 con giáp này có mệnh số giàu sang, sự nghiệp xán lạn, tiền của dư dôi, giàu càng thêm giàu.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp có nói, phần lớn những người tuổi Tý sẽ có óc sáng tạo hơn người, dù ham chơi, bất cần là thế nhưng một khi đã chú tâm làm việc ai cũng phải kiêng dè. Càng quyết tâm, nỗ lực vươn lên con giáp may mắn này càng ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, thành công vang dội.

Theo tử vi 3 ngày đầu tuần (3, 4, 5/10), những người tuổi Tý hãy chuẩn bị tinh thần vì vận may sẽ lội ngược dòng. Ngày trước khó khăn thế nào không biết nhưng từ giai đoạn này trở đi, công việc và tài vận sẽ thuận buồm xuôi gió. Đây là lúc mà tuổi Tý phải tranh thủ thời cơ, nắm bắt lấy cơ hội tốt để phát triển mọi thứ thật hoàn hảo, làm tiền đề vững chắc xây dựng cuộc sống viên mãn sau này.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (3, 4, 5/10), 3 con giáp một bước lên mây, thuận buồm xuôi gió, làm 1 hưởng 10, cầu được ước thấy - Ảnh 1
Theo tử vi 3 ngày đầu tuần (3, 4, 5/10), những người tuổi Tý hãy chuẩn bị tinh thần vì vận may sẽ lội ngược dòng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, trong thời gian qua, người tuổi Ngọ có những ngày tháng khá vất vả khi phải đối diện với công việc nhiều áp lực nhưng bạn nhanh chóng lấy lại phong độ của mình. Đây chỉ là thử thách “đệm” đường cho chuỗi thành công đang chờ con giáp này ở phía sau.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (3, 4, 5/10) dự đoán, do tinh thần làm việc lên cao sau khi bạn cảm thấy cơ hội rộng mở và cũng từ đó, bạn luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên. Tuổi Ngọ có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty và nhận và nhận được nhiều khoản thu nhập.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (3, 4, 5/10), 3 con giáp một bước lên mây, thuận buồm xuôi gió, làm 1 hưởng 10, cầu được ước thấy - Ảnh 2
Tử vi 3 ngày đầu tuần (3, 4, 5/10) dự đoán, tuổi Ngọ có thể sẽ được thăng quan tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 3 ngày đầu tuần (3, 4, 5/10), người tuổi Mùi sẽ nhận được hàng loạt tin vui về cả công việc lẫn tài vận. Công việc vốn đang bế tắc, nhờ quý nhân xuất hiện mà trở nên hanh thông, phát triển như diều gặp gió. Khủng hoảng tài chính của Mùi trong suốt những tháng vừa qua cũng được giải quyết dứt điểm nhờ quý nhân và Thần Tài cùng lúc bảo hộ.

Lộ trình tài vận của con giáp này không những tăng trưởng mạnh mà còn thay đổi cả cục diện kinh tế. Các khoản thu nhập nếu không phải gấp đôi thì cũng tăng theo cấp số nhân. Số dư tài khoản nhảy vọt khiến Mùi vô cùng rủng rỉnh, dư dả. Cuộc sống của Mùi có thể nói là ngập tràn màu sắc, viên mãn vô cùng.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (3, 4, 5/10), 3 con giáp một bước lên mây, thuận buồm xuôi gió, làm 1 hưởng 10, cầu được ước thấy - Ảnh 3
Trong 3 ngày đầu tuần (3, 4, 5/10), người tuổi Mùi sẽ nhận được hàng loạt tin vui về cả công việc lẫn tài vận - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, vận trình rực sáng, 3 con giáp công thành danh toại, tiền của dư dôi, làm chơi ăn thật, vạn sự như ý

Kể từ ngày mai, vận trình rực sáng, 3 con giáp công thành danh toại, tiền của dư dôi, làm chơi ăn thật, vạn sự như ý

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày mai, 3 con giáp đón sự nghiệp thăng hoa, tiền của dư dôi vô cùng, giàu sang phú quý, nhàn nhã hưởng phúc.

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