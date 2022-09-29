Tử vi 3 ngày cuối tuần (30/9 - 2/10), top 3 con giáp được dự báo thăng hoa mọi phương diện, tiền tài rộng mở, thu về tiền tỷ, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 15:48

Theo tử vi 3 ngày cuối tuần (30/9 - 2/10), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, tài lộc rực rỡ, tiền của dư dôi, tiêu hoài còn mãi.

Tuổi Hợi

Tử vi 3 ngày cuối tuần (30/9 - 2/10) cho hay, người tuổi Hợi sẽ chào đón nhiều vận may "quan ấn tương sinh", trong công việc sẽ đặc biệt thuận lợi, suôn sẻ. Về công việc có thể được thăng chức, tăng lương; trên thương trường sẽ ký kết được đơn hàng như ý, kinh doanh phát đạt.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi có thể thuận lợi bỏ đi vận xui, nghênh đón vận may tới. Chỉ cần bản thân có thể nắm bắt tốt cơ hội và tận dụng nó, người kinh doanh có thể nắm chắc phần thắng, tiền tài rộng mở. Trong công việc, người tuổi Hợi cũng sẽ được lãnh đạo công nhận, được thăng chức như mong muốn.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (30/9 - 2/10), top 3 con giáp được dự báo thăng hoa mọi phương diện, tiền tài rộng mở, thu về tiền tỷ, giàu càng thêm giàu - Ảnh 1
Tử vi 3 ngày cuối tuần (30/9 - 2/10) cho hay, người tuổi Hợi sẽ chào đón nhiều vận may - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi 3 ngày cuối tuần (30/9 - 2/10) dự đoán, họ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Bạn có thể sẽ được cất nhắc vào một vị trí mới, xứng đáng với năng lực của bản thân. Sớm hay muộn, con giáp này cũng sẽ tận hưởng được những trái ngọt từ những nỗ lực của mình.

Những người tuổi Sửu đang có ý định chuyển việc thì đây cũng là cơ hội tốt để họ tìm kiếm một môi trường làm việc mới. Có thể nói trong tháng này, cơ hội công việc của con giáp tuổi Sửu rất nhiều. Người tuổi này cần suy nghĩ kỹ để chọn ra cơ hội phù hợp với bản thân mình, từ đó tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (30/9 - 2/10), top 3 con giáp được dự báo thăng hoa mọi phương diện, tiền tài rộng mở, thu về tiền tỷ, giàu càng thêm giàu - Ảnh 2
Tử vi 3 ngày cuối tuần (30/9 - 2/10) dự đoán, họ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, siêng năng, luôn biết tận dụng những ưu điểm của bản thân để phát huy, để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, người tuổi Dậu tuy không gặp nhiều may mắn nhưng họ có bản lĩnh hơn người, dù gặp khó khăn trắc trở gì cũng có thể vượt qua được.

Theo tử vi 3 ngày cuối tuần (30/9 - 2/10), cuộc sống tuổi Dậu sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, kéo theo công việc cũng suôn sẻ thuận lợi. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Dậu có khả năng gặp được quý nhân, và sẽ tìm được cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Đối với những người làm ăn kinh doanh, thời điểm này sẽ thích hợp để đầu tư.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (30/9 - 2/10), top 3 con giáp được dự báo thăng hoa mọi phương diện, tiền tài rộng mở, thu về tiền tỷ, giàu càng thêm giàu - Ảnh 3
Theo tử vi 3 ngày cuối tuần (30/9 - 2/10), cuộc sống tuổi Dậu sẽ có nhiều chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kết quả xổ số ngày 30/9/2022, 3 con giáp trúng giải đặc biệt, trở thành tỷ phú, tiền của dư dôi tràn trề, giàu sang phú quý, sự nghiệp thành toại

Kết quả xổ số ngày 30/9/2022, 3 con giáp trúng giải đặc biệt, trở thành tỷ phú, tiền của dư dôi tràn trề, giàu sang phú quý, sự nghiệp thành toại

Theo tử vi 12 con giáp, vào ngày 30/9/2022, 3 con giáp này sẽ trúng số độc đắc, tiền tiêu không hết, phát tài phát lộc, đại cát đại lợi.

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