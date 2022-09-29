Dự đoán tử vi 3 ngày cuối tuần (30/9 - 2/10), vận may lội ngược dòng, 3 con giáp làm ăn phát đạt, của cải gia tăng, tiền của dư dôi, cầu được ước thấy

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 10:48

Theo tử vi 3 ngày cuối tuần (30/9 - 2/10), vận mệnh 3 con giáp này sẽ lên hương, cuộc sống dư dả vô cùng, giàu sang quý phú, như ý cát tường.

Tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp cho hay, người tuổi Tỵ học sâu, hiểu rộng, phản ứng nhanh và có khả năng thích ứng, thích nghi mạnh mẽ. Không những vậy, con giáp này còn được biết đến với tinh thần lạc quan, giàu ý chí vươn lên.

Theo tử vi 3 ngày cuối tuần (30/9 - 2/10), tài vận của người tuổi Tỵ sẽ tăng vọt. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, có quý nhân phù trợ, các thương vụ đều diễn ra thuận lợi, xuôi chèo mát mái. Đây cũng là thời điểm tốt để con giáp này hợp tác hoặc giải ngân vốn làm ăn kinh doanh. Sự nghiệp thành công giúp tinh thần của họ vô cùng phấn chấn.

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Theo tử vi 3 ngày cuối tuần (30/9 - 2/10), tài vận của người tuổi Tỵ sẽ tăng vọt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp có nói, thời gian qua, cuộc sống tuổi Dần có nhiều biến động, khiến họ lo lắng và sầu muộn, tuy nhiên sắp tới đây mọi thứ sẽ thay đổi lên một tầm cao mới. Hạn nào rồi cũng sẽ qua, con người khi rơi vào cảnh cùng cực rồi cũng sẽ có cơ hội được phất lên.

Tử vi tử vi 3 ngày cuối tuần (30/9 - 2/10) cho hay, tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Những người làm công ăn lương thì sẽ có ngày được thăng quan tiến chức, còn những người làm ăn kinh doanh có khả năng kiếm được lời khủng.

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Tử vi tử vi 3 ngày cuối tuần (30/9 - 2/10) cho hay, tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi tử vi 3 ngày cuối tuần (30/9 - 2/10) có nói, tuổi Hợi sẽ có vận may lội ngược dòng. Đặc biệt, sự nghiệp và tài vận của tuổi Hợi sẽ được cải thiện đáng kể. Ngoài ra, từ giữa năm trở đi, tuổi Hợi sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, công việc suôn sẻ kéo theo tài vận dồi dào.

Đối với những người làm ăn kinh doanh, nên cẩn trọng đưa ra những quyết định lớn, nếu như biết tính trước tính sau thì cuộc đời bắt đầu thăng hoa từ đây. Cuối năm nay, tuổi Hợi biết tận dụng cơ hội đang có, phát huy hết thế mạnh thì cuộc sống tương lai không lo cơm áo gạo tiền.

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Tử vi tử vi 3 ngày cuối tuần (30/9 - 2/10) có nói, tuổi Hợi sẽ có vận may lội ngược dòng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai, thứ Sáu ngày 30/9/2022, thay mệnh đổi vận, 3 con giáp nhìn xa trông rộng, nắm bắt thời vận, sự nghiệp lên hương, giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu ngày 30/9/2022, thay mệnh đổi vận, 3 con giáp nhìn xa trông rộng, nắm bắt thời vận, sự nghiệp lên hương, giàu sang phú quý

Tử vi 12 con giáp có nói, sau ngày mai, thứ Sáu ngày 30/9/2022, 3 con giáp này được Thần Tài yêu quý, ban cho nhiều điềm lành và cơ hội làm giàu.

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