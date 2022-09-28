Đúng 10 ngày đầu tháng 10, Thần Tài đến vạn nhà, 3 con giáp liên tiếp trúng số, gặp toàn điềm lành, giàu sang thịnh vượng, sự nghiệp suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 18:48

Theo tử vi 12 con giáp, trong 10 ngày đầu tháng 10, 3 con giáp may mắn gặp được Thần Tài nên công danh và tiền tài đều vượng, vận trình vô cùng hanh thông.

Tuổi Sửu

Đúng 10 ngày đầu tháng 10, vận thế của con giáp tuổi Sửu tăng vọt, vận may tìm đến, chuyện vui liên tiếp. Đặc biệt, công việc của con giáp may mắn này có nhiều biến chuyển. Tuổi Sửu được sự đánh giá cao của lãnh đạo, sự ủng hộ giúp đỡ rất nhiều. Vốn chăm chỉ làm ăn, lại nhìn thấy cơ hội, con giáp không ngừng cố gắng.

Tuy nhiên, tuổi Sửu tuy chăm chỉ nhưng không có khả năng nhìn xa trông rộng, không thấu đáo vấn đề. Vì vậy, nếu làm việc thấy mệt mỏi, con giáp cần học cách tối ưu quá trình. Nỗ lực của bạn sẽ được ghi nhận trong tương lai.

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Đúng 10 ngày đầu tháng 10, vận thế của con giáp tuổi Sửu tăng vọt, vận may tìm đến, chuyện vui liên tiếp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng 10 ngày đầu tháng 10, người tuổi Dậu sẽ có bước tiến lớn về mặt tài lộc. Những chú gà vốn là người có đầu óc nhạy bén và cách xử lý linh hoạt. Bản mệnh không hay nói nhiều hay dùng những lời lẽ bóng bẩy song sẽ thể hiện bằng hành động.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu được Thần Tài ưu ái, tài lộc được thúc đẩy mạnh mẽ. Nhìn chung, việc kiếm tiền của con giáp này sẽ gặp rất nhiều thuận lợi. Người biết chi tiêu thông minh sẽ tạo nên được khối tài sản đáng gờm trong năm nay.

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Đúng 10 ngày đầu tháng 10, người tuổi Dậu sẽ có bước tiến lớn về mặt tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ trời sinh thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát hơn người. Họ có trực giác nhạy bén, rất hợp với kinh doanh. Thời điểm từ cuối tháng 4 này trở đi, tuổi Tỵ được thần May Mắn ưu ái nên làm gì cũng thuận.

Đúng 10 ngày đầu tháng 10, đường tài lộc của con giáp tuổi Tỵ được dự báo sẽ nhận được những lời chúc may mắn, nhận nhiều cơ hội để kiếm tiền, tài sản dần dần tăng lên. Họ sẽ đón nhận cuộc sống giàu có, hạnh phúc đáng ghen tỵ.

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Đúng 10 ngày đầu tháng 10, đường tài lộc của con giáp tuổi Tỵ được dự báo sẽ nhận được những lời chúc may mắn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 3 ngày giữa tuần (29/9 - 1/10), đức cao vọng trọng, 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, của cải tràn trề, làm chơi ăn thật, kiếm tiền đầy túi

Tử vi 3 ngày giữa tuần (29/9 - 1/10), đức cao vọng trọng, 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, của cải tràn trề, làm chơi ăn thật, kiếm tiền đầy túi

Theo tử vi 12 con giáp, trong 3 ngày giữa tuần (29/9 - 1/10), thời vận đổi khác, 3 con giáp nắm chắc lấy cơ hội đổi đời, tiền của đầy kho, tài lộc đầy nhà.

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