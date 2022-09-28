Tử vi 3 ngày giữa tuần (29/9 - 1/10), đức cao vọng trọng, 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, của cải tràn trề, làm chơi ăn thật, kiếm tiền đầy túi

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 15:48

Theo tử vi 12 con giáp, trong 3 ngày giữa tuần (29/9 - 1/10), thời vận đổi khác, 3 con giáp nắm chắc lấy cơ hội đổi đời, tiền của đầy kho, tài lộc đầy nhà.

Tuổi Mão

Theo dự đoán cho 12 con giáp, tuổi Mão có khả năng nhìn xa trông rộng, không ngừng theo đuổi những gì mình mong muốn. Nhược điểm duy nhất là con giáp chưa đủ quyết đoán, vì vậy đôi khi bỏ lỡ thời cơ quan trọng, có tài vẫn chưa thể bứt phá.

Tử vi 3 ngày giữa tuần (29/9 - 1/10) cho hay, con giáp tuổi Mão được Nguyệt Đức cát tinh chiếu rọi, mang theo của cải tràn trề. Từ đây, bản mệnh không còn phải lo lắng về tài lộc, cuộc sống chỉ toàn là may mắn. Được quý nhân giúp sức, con giáp may mắn này kiếm tiền gấp năm gấp mười trước đây. Điểm lưu ý duy nhất là khi gặp sự cố nhỏ, tuổi Mão cần bình tĩnh giải quyết, mọi việc sẽ ổn.

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Tử vi 3 ngày giữa tuần (29/9 - 1/10) cho hay, con giáp tuổi Mão được Nguyệt Đức cát tinh chiếu rọi, mang theo của cải tràn trề - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 3 ngày giữa tuần (29/9 - 1/10), đây là thời điểm thuận lợi với người tuổi Tý. Điểm đặc biệt trong năm nay của con giáp này phải kể đến vận may do quý nhân đem lại. Cụ thể, theo tử vi, người tuổi Tý sẽ gặt hái được nhiều thành công về tiền bạc và một phần không nhỏ là cơ hội do quý nhân đem đến.

Những việc liên quan đến tiền thêm nhiều phần thuận lợi hơn so với thời gian trước, người tuổi Tý được dự báo là sẽ khiến nhiều người phải ngưỡng mộ bởi những gì mình thu được trong năm nay. Hãy trân trọng sự giúp đỡ của quý nhân và xây dựng thêm nhiều mối quan hệ tốt đẹp.

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Theo tử vi 3 ngày giữa tuần (29/9 - 1/10), đây là thời điểm thuận lợi với người tuổi Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, những con giáp cầm tinh con Hổ là người kiên quyết, mạnh mẽ, độc lập, thích đương đầu với mọi việc. Tuổi Hổ là người có vẻ ngoài hiền lành, dễ thương, tuy nhiên ẩn chứa bên trong họ là trái tim mạnh mẽ, bền bỉ tuyệt vời.

Tử vi 3 ngày giữa tuần (29/9 - 1/10) có nói, người cầm tinh con giáp tuổi Dần sẽ được Cát Tinh ban cho tài lộc nên có nhiều cơ hội để phát huy năng lực. Đặc biệt, vận may sẽ liên tục đến với con giáp tuổi Dần, mưa thuận gió hòa, thêm nhiều tiền tài vượng phát, mong được hưởng phúc vô tận.

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Tử vi 3 ngày giữa tuần (29/9 - 1/10) có nói, người cầm tinh con giáp tuổi Dần sẽ được Cát Tinh ban cho tài lộc nên có nhiều cơ hội để phát huy năng lực - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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