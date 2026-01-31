Tử vi 2 ngày cuối tuần (31/1 và 1/2/2026), 3 con giáp đổi mệnh PHÁT TÀI, thay thời đổi vận, tiền đổ về gấp mười, Lộc Lá bủa vây

Tử vi 2 ngày cuối tuần (31/1 và 1/2/2026), vận trình công danh của tuổi Mùi vượng, có cơ hội thăng tiến rõ ràng. Quan trọng là con giáp này có tận dụng được hay không, có đủ nỗ lực để biến cơ hội thành trái ngọt hay không mà thôi. Nếu bản mệnh làm tốt thì đây chính là sự khởi đầu tràn đầy hi vọng.

Đường tài lộc của tuổi Mùi có khởi sắc nhưng nguồn thu chính chưa thực sự ổn định. Tuy vậy bản mệnh đừng quá lo lắng, hãy cứ làm tốt nhiệm vụ, khẳng định được năng lực của mình thì không lo chịu thiệt đâu. Hơn nữa, các công việc làm thêm bên ngoài cũng mang lại thu nhập khá nên con giáp này không lo túng thiếu.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (31/1 và 1/2/2026), niềm tin được đặt đúng chỗ giúp cho tuổi Tuất đón tài lộc trong ngày có Chính Tài khi Thần Tài gõ cửa. Công việc, cuộc sống của bản mệnh lúc này đều khởi sắc, có nhiều cơ hội để gia tăng thu nhập.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất không chờ vận may, bạn chủ động tạo ra nó bằng cả việc chăm chỉ làm việc cũng như thực hiện một số hình thức tâm linh mà bạn cảm thấy tin tưởng nhất. Nhờ đó mà bạn luôn vững tin hơn vào hành trình mình đang đi, có khó khăn cũng sẽ có ngày tới đích.

Con giáp tuổi Thìn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (31/1 và 1/2/2026), nhờ có Tam Hợp Thái Tuế che chở, tuổi Thìn gặp nhiều may mắn ở các phương diện. Công việc trong ngày cát khí lan tràn được giải quyết sớm hơn cả dự kiến. Bạn có tinh thần hăng hái, lại sẵn bản lĩnh đương đầu nên dường như không có gì có thể cản trở được bạn ở thời điểm hiện tại. Con giáp này có thể sẽ được trao thêm trọng trách để khẳng định năng lực.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài còn mang tới niềm vui cho những chú Rồng ở phương diện tài chính. Những khoản tiền thưởng, tiền lãi đổ về túi chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của bạn trong suốt thời gian qua. Cứ đà này thì tới Tết Nguyên đán, bạn sẽ có một khoản không nhỏ để tha hồ mà sắm Tết đấy.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!