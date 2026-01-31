Bước qua tháng 2/2026, 3 con giáp Tài Lộc sáng chói, vận đỏ như son, bản mệnh dát vàng, mua nhà sắm xe

Bước qua tháng 2/2026, đường tài lộc của tuổi Mão vô cùng dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh không phải lo nghĩ gì. Tuy nhiên khi tài chính dư dả thì sẽ có nguy cơ tiêu xài hoang phí, vì vậy con giáp này cần kiểm soát tốt chi tiêu, đừng để đến lúc thâm hụt rồi mới lo lắng thì đã muộn.

Vận trình tình cảm của tuổi Mão diễn ra khá thuận lợi, tình trạng mâu thuẫn, cãi vã không còn xảy ra nhiều như trước nữa. Sau một thời gian cùng tìm hiểu, bản mệnh và đối phương đã hiểu và thông cảm với nhau hơn. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên dành thời gian cho bạn bẽ cũng như người thân trong gia đình của mình.

Bước qua tháng 2/2026, tuổi Sửu được quý nhân nâng đỡ, làm việc nhanh nhẹn và có định hướng tốt, đưa ra các quyết định sáng suốt. Nhưng nếu biết sắp xếp, phân chia thời gian hợp lý, thể chất tốt hơn thì sẽ nâng cao hiệu quả. Bản mệnh nên chú ý vào hiệu quả đạt được thay vì chăm chăm vào số lượng.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc khá sáng, con giáp này nhận được hợp đồng mới hoặc triển khai đầu tư nên thu về được những khoản khá. Tuổi Sửu đón nhận nhiều may mắn song vẫn phải thận trọng khi dấn thân vào lĩnh vực mới, nên nghiên cứu và tìm hiểu kĩ càng để tránh hao tổn không đáng có.

Con giáp tuổi Thìn

Bước qua tháng 2/2026, cục diện Tam Hợp xuất hiện, người tuổi Thìn được lợi nhờ những mối quan hệ tốt đẹp mà mình đã cố gắng xây dựng trong thời gian qua. Nhờ đó bản mệnh làm gì cũng thuận lợi, đi đâu cũng có người giúp đỡ. Con giáp này xử lý các vấn đề trong ngày rất nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện làm ăn của Thìn cũng khá thuận lợi nên tiền bạc theo nhau đổ về nhà, một vài hạng mục thậm chí còn mang lại doanh thu vượt trội. Những người làm công ăn lương cũng có lộc trời ban, đây chính là thành quả sau một thời gian chăm chỉ làm việc của bạn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!