Tử vi 15 ngày tới: Quý nhân hỗ trợ, Thực Thần "ghi tên trong bảng vàng" khiến công việc đầu tư của 3 con giáp liên tục thu về lợi lộc, đầu tư 1 lại lãi gấp 5 gấp 10

Tâm linh - Tử vi 03/03/2022 07:09

15 ngày tới, may mắn sẽ liên tục "đổ" xuống đầu con giáp dưới dạng các cơ hội công việc, kiếm tiền bạc dễ dàng thông qua bạn bè chia sẻ cơ hội việc làm, nguồn đầu tư...

Tuổi Dần

Tiếp nối tử vi ngày 2/3/2022 của 12 con giáp, Tam Hội cục xuất hiện trong tử vi hôm nay của tuổi Dần cho thấy, bản mệnh là con giáp may mắn ngày này khi bạn liên tục nhận được những lời khen ngợi từ cấp trên. Cách làm việc sáng tạo, độc đáo của bạn đã giúp bạn có những thành quả tốt.

 

Nhờ tinh thần làm việc hăng say như vậy, những chú Hổ ngày càng tiến gần hơn với mục tiêu của mình. Bạn tự có cách nâng cao vị thế của mình trong tập thể, không để hoài phí những công sức nỗ lực đã bỏ ra từ trước đó.

 

Trái ngược với những may mắn trong công việc, tuổi này có thể gặp nhiều nỗi buồn ở phương diện tình cảm. Điềm báo tử vi cho thấy ngày này bạn dễ tức giận và làm mất đi những hình ảnh đẹp với đối phương. Những người độc thân khó có thể tìm được cơ hội tốt hay gặp được người ưng ý nên bản thân vẫn chịu cảnh cô đơn.

 

Tuổi Sửu

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, vận trình người tuổi Sửu 15 ngày tới có rất nhiều khởi sắc. Các bạn luôn gặp may mắn cả trong công việc và tình cảm. Trong phương diện công việc quý bạn hoàn thành tốt công việc được giao, được cấp trên đánh giá cao và mang lại nhiều cơ hội cho việc thăng tiến về sau.

Tử vi 15 ngày tới: Quý nhân hỗ trợ, Thực Thần 'ghi tên trong bảng vàng' khiến công việc đầu tư của 3 con giáp liên tục thu về lợi lộc, đầu tư 1 lại lãi gấp 5 gấp 10 - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Trên phương diện tình cảm, người độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái. Trong các buổi giao lưu gặp gỡ, hãy tự tin thể hiện cá tính rồi mọi người sẽ nhận ra sức hấp dẫn của bạn. 

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi hiền lành, tốt bụng nên luôn có phúc khí hơn người. Khác với hai con giáp trên, tuổi Hợi không có ý chí kiếm tiền hay cạnh tranh mãnh liệt. Ngược lại, con giáp có xu hướng sống cuộc sống an nhàn, đủ ăn đủ mặc tận hưởng cuộc đời.

Người không chủ động tranh giành, tìm kiếm thì may mắn, tài lộc lại tự tìm đến. 15 ngày tới, may mắn sẽ liên tục "đổ" xuống đầu con giáp dưới dạng các cơ hội công việc, kiếm tiền bạc dễ dàng thông qua bạn bè chia sẻ cơ hội việc làm, nguồn đầu tư... từ đó hưởng lợi lộc lớn không ngờ.

Biết tận hưởng cuộc sống là tốt, không quá bon chen sẽ hưởng thái bình. Tuy nhiên, tuổi Hợi cũng không nên quá lười biếng, sống an phận với những gì mình đã có. Chỉ cần con giáp chăm chỉ, nỗ lực một chút, mọi cố gắng sẽ được trả về gấp trăm gấp nghìn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo chiêm nghiệm

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