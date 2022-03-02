7 ngày đầu tiên của tháng 2 âm lịch, top 3 con giáp "hỷ sự lâm môn" được mệnh danh "cỗ máy in tiền", tiền vàng đầy két, giàu nhanh chóng mặt

Trong tháng 2 âm lịch sắp tới, tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc càng tìm được cơ hội đổi đời. Đặc biệt, thời gian tới, họ cũng có khả năng tạo dựng nhiều mối quan hệ tốt, có lợi trong công việc, thúc đẩy tăng thêm thu nhập, trong nửa đầu năm 2022 có khi đổi đời trong một đêm. Ngoài ra, con đường tình duyên của tuổi Dần trong thời gian tới cũng có nhiều khởi sắc đáng mong chờ.

Người tuổi Dần vốn có tính cách kiên định, thẳng thắn và không ngừng nỗ lực cố gắng tìm kiếm cơ hội đổi đời. Bước qua năm 2022 này, tuy rằng nhiều người cho rằng tuổi Dần sẽ gặp khó khăn vì là năm tuổi, nhưng trên thực tế có những khó khăn lại là cơ hội để thăng hoa về sau, chỉ cần tuổi Dần có bản lĩnh thì chuyện gì cũng có thể vượt qua được.

Bước sang năm 2022 lúc này con giáp tuổi Ngọ đã tu chí làm ăn. 7 ngày đầu tiên của tháng 2 âm lịch may mắn là làm đâu trúng đó, lộc lá về cả làm ăn cũng như đầu tư. Có thể nói, lúc này bạn không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc.

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Nơi công sở, con giáp tuổi Ngọ không chỉ được cấp trên ưu ái mà còn được đồng nghiệp yêu quý, không gặp phải vấn đề gì đáng kể. Nếu con giáp này có ý định đề xuất tăng lương thì cũng có thể lựa chọn khoảng thời gian này để đưa ra lời đề nghị.

Người làm kinh doanh nên kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Có thể sẽ có những vấn đề phát sinh trong khoảng thời gian đầu nhưng bản mệnh hoàn toàn đủ khả năng để giải quyết. Hãy tin rằng, cái khó sẽ ló cái khôn, hãy tự tin lên!

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi rõ ràng sẽ cảm thấy vận số tốt hơn khi bước sang năm Nhâm Dần. Họ có thành tích xuất sắc về mọi mặt, xung quanh họ sẽ có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ để họ tiếp tục thăng tiến.

Đồng thời, trước đây dù con giáp tuổi Hợi có gây xích mích với một số người xấu thì sang năm Nhâm Dần, các nhân vật "phản diên" này hầu như biến mất. Người tuổi Hợi không còn phải lo đối phó với sự chèn ép, ganh tỵ nữa.

7 ngày đầu tiên của tháng 2 âm lịch con giáp tuổi Hợi không chỉ gặp được hạnh phúc cho riêng mình mà áp lực công việc sẽ trở nên rất nhỏ. Họ sẽ có đủ thời gian để làm những việc mình muốn, may mắn sẽ luôn ở bên cạnh họ, suốt cả năm.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm