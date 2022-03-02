Từ mùng 1/2 âm lịch trở đi, được Thần tài chiếu cố, sao Cát tinh chiếu mệnh 3 con giáp kiếm tiền ngày càng "mát tay", không thành Phượng cũng thành Rồng

Tâm linh - Tử vi 02/03/2022 16:29

Từ mùng 1/2 âm lịch trở đi, 3 con giáp này muốn gì được nấy, cuộc sống có nhiều khởi sắc, bên cạnh đó gia đạo cũng bình an và hạnh phúc.

Tuổi Tuất

Bước vào tháng 2 âm lịch này, những người cầm tinh con chó sẽ được trải nghiệm những điều may mắn tốt lành của "Tam hợp". Thời gian tới tuổi Tuất chuẩn bị tinh thần diện kiến với rất nhiều quý nhân, những người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Tuất ngày càng thăng hoa viên mãn.

Trong năm nay, những người tuổi Tuất nào có ý định đầu tư kinh doanh thì hãy phát huy mọi thế mạnh của bản thân chắc chắn sẽ sinh lời. Ngoài ra, những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức. Nửa đầu năm 2022, bản thân tuổi Tuất cũng gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, sẽ được quý nhân giúp đỡ, gia đạo an khang, ngày sung túc đã đến.

 

Tuổi Ngọ

Nhâm Dần được đánh giá là năm cát lành đối với người tuổi Ngọ. Công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn một năm bội thu.

Từ mùng 1/2 âm lịch trở đi, được Thần tài chiếu cố, sao Cát tinh chiếu mệnh 3 con giáp kiếm tiền ngày càng 'mát tay', không thành Phượng cũng thành Rồng - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, do có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ có thể đón lộc đầu năm từ quý nhân phương xa. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước.

Từ mùng 1/2 âm trở đi, tuổi Ngọ muốn gì được nấy, cuộc sống cá nhân có nhiều khởi sắc, bên cạnh đó gia đạo cũng bình an và hạnh phúc. Tết năm nay tuổi Ngọ sẽ cảm nhận vận may đang lội ngược dòng, cuộc sống có những tín hiệu tích cực hứa hẹn nửa đầu năm 2022 sắp tới không thành Phượng cũng thành Rồng.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ tuy nhìn có vẻ kém cỏi nhưng thực ra họ lại rất tài giỏi, luôn để lại ấn tượng tốt trong mắt người khác.

Chính vì điều này mà con giáp tuổi Tỵ gây dựng được mối quan hệ rộng rãi với nhiều người, tạo thành "mạng lưới" làm ăn, hỗ trợ họ trong công việc.

Nhờ đó, họ làm gì cũng có người giúp đỡ, công việc thuận lợi. Nửa đầu năm 2022, con giáp tuổi Tỵ không bị vướng bận, khó khăn. Việc kiếm tiền ngày càng "mát tay", không lo thiếu tiền tiêu xài.

Người tuổi Tỵ cũng có thể nắm bắt thời cơ để phát triển công việc kinh doanh, mọi sự thuận buồm xuôi gió, không phải lo lắng gì. Có thể nói, nửa đầu năm 2022, "ngân khố" của con giáp tuổi Tỵ luôn tràn đầy.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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