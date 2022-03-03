Tử vi 5 ngày tới (từ 3/3 - 8/3), top 3 con giáp được Thiên Tài độ mệnh, người tuổi Sửu đón vận may tài lộc bất ngờ, tiền bạc ào ào đổ về túi chi tiêu vô cùng rủng rỉnh

Ngày Thiên Tài độ mệnh, người tuổi Sửu có đón nhận vận may tài lộc bất ngờ, tiền bạc ào ào đổ về túi nên con giáp này chi tiêu vô cùng rủng rỉnh. Điều này ít nhiều cũng giải tỏa được những khó khăn trong chuyện tài chính từng khiến bạn đau đầu trước đó.

Nhìn chung hôm nay sẽ là ngày tiền tài như nước, làm đâu trúng đó, thuận lợi hanh thông. Đầu tư vào các lĩnh vực mới sẽ là gợi ý hay cho người tuổi Sửu trong hôm nay. Đôi khi mạo hiểm một chút lại có thể mang tới cho bạn nhiều lợi nhuận bất ngờ, tuy nhiên mạo hiểm không đồng nghĩa với mù quáng đâu nhé, làm gì cũng phải tính toán cẩn thận.

Thổ - Mộc xung khắc khiến con giáp này buồn phiền vì chuyện tình cảm không mấy như ý. Đây là lúc bạn nên nghiêm túc suy nghĩ lại mối quan hệ này, hãy nghe tiếng trái tim mách bảo hơn là quá suy tính lí trí.

Tuổi Tý

Theo dự đoán cho 12 con giáp, trong 5 ngày tới, vận may lớn từ trên trời rơi xuống trúng tuổi Tỵ. Con giáp thoát khỏi hung tinh, đón quý nhân, nếu nắm bắt được cơ hội này cuộc sống bắt đầu bước sang một tầm cao mới.

Ảnh minh họa

Tạm biệt những ngày tháng tài chính không mấy lạc quan, con giáp sẽ liên tục gặp may mắn về tiền bạc. Điều thú vị là nguồn tiền chính trong 5 ngày tới của tuổi Tỵ sẽ đến từ công việc kinh doanh bên ngoài.

Quý nhân hỗ trợ khiến công việc đầu tư của con giáp liên tục thu về lợi lộc, đầu tư 1 lại lãi gấp 5 gấp 10.

Một khi đã thu hút tài lộc, ngay cả đầu tư tài chính mạo hiểm, con giáp này cũng tính toán để đạt được lợi nhuận cao.

Tuổi Thân

Thực Thần phù trợ, người tuổi Thân có thể kiếm được một khoản tiền lương hoặc tiền lời lãi kha khá nếu bạn đang làm các công việc tự do. Khoản tiền này hoàn toàn tương xứng với công sức lao động của bạn.



Bản tính rộng rãi, cởi mở giúp bạn xây dựng được nhiều mối quan hệ xã giao, hợp tác tốt đẹp. Trong những người bạn quen ắt có quý nhân giúp bạn tiếp cận được với những cơ hội đáng quý trong tương lai.



Tuy nhiên, hôm nay bản mệnh cần quan tâm hơn đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt. Người lớn tuổi chú ý không làm việc quá sức, còn người trẻ tuổi làm văn phòng chớ nên ngồi một chỗ quá lâu.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.