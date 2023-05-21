Tử vi 15 ngày đầu tháng 4 âm lịch: Con giáp hanh thông đủ đường, tài lộc tăng đáng kể, công việc được Chính Quan giúp đỡ nên trôi chảy, êm xuôi

Tâm linh - Tử vi 21/05/2023 14:24

Trong 15 ngày đầu tháng 4 âm lịch là cơ hội để con giáp ăn nên làm ra, đổi đời ngoạn mục.

Tử vi tuổi Dần

Người tuổi Dần may mắn được Lục Hợp che chở nên tài lộc 15 ngày đầu tháng khá tốt. Bản mệnh có thêm các mối làm ăn mới, kinh doanh buôn bán đắt hàng. Với uy tín mà bạn đã xây dựng, phần lớn khách hàng tự tìm tới, người này giới thiệu cho người kia nên doanh thu ngày càng tốt hơn.

Tử vi 15 ngày đầu tháng 4 âm lịch: Con giáp hanh thông đủ đường, tài lộc tăng đáng kể, công việc được Chính Quan giúp đỡ nên trôi chảy, êm xuôi - Ảnh 1
Ngũ hành Thủy dưỡng Mộc cũng mang đến tin vui trong chuyện tình cảm cho tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Những người làm công ăn lương cũng có thu nhập ổn, cộng thêm việc biết chi tiêu hợp lý, vun vén làm ăn, tiết kiệm cho tương lai nên con giáp này đã tích lũy được một khoản kha khá, nhìn chung không phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền trong ngày này.

Ngũ hành Thủy dưỡng Mộc cũng mang đến tin vui trong chuyện tình cảm cho tuổi Dần. Người độc thân có cơ hội mở rộng mối quan hệ, làm quen với nhiều đối tượng ưng ý, nhân duyên đến khá bất ngờ, bản mệnh nên chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận niềm vui sắp tới.

Tuổi Tỵ

Tử vi 15 ngày đầu tháng của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ vận thế ở mức tầm thường, bạn không hài lòng với ngoại hình của mình. 

Tình duyên: Vận trình tình duyên hôm nay lên xuống thất thường, nếu bạn quá gò bó trong nhà thì khó thoát ra khỏi trật tự.

Tử vi 15 ngày đầu tháng 4 âm lịch: Con giáp hanh thông đủ đường, tài lộc tăng đáng kể, công việc được Chính Quan giúp đỡ nên trôi chảy, êm xuôi - Ảnh 2
 15 ngày đầu tháng vận trình công việc đang trên đà phát triển, bạn có mối quan hệ sâu sắc với lãnh đạo - Ảnh minh họa: Internet

Công việc: 15 ngày đầu tháng vận trình công việc đang trên đà phát triển, bạn có mối quan hệ sâu sắc với lãnh đạo. 

Tài lộc: Tài lộc 15 ngày đầu tháng sa sút, lại không biết quản lý tiền bạc. 

Sức khỏe: Sức khỏe ngày một tăng, hãy hít thở không khí trong lành hơn.

Tử vi tuổi Dậu 

Tử vi 15 ngày đầu tháng cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra hanh thông. Những thành tựu thu về tương xứng với những nỗ lực, cố gắng mà người tuổi này bỏ ra trong quá trình làm việc. Chính vì điều này, cơ hội thăng quan tiến chức dành cho bản mệnh tương đối lớn, có thể tìm được chỗ đứng tốt trên con đường sự nghiệp.

Tử vi 15 ngày đầu tháng 4 âm lịch: Con giáp hanh thông đủ đường, tài lộc tăng đáng kể, công việc được Chính Quan giúp đỡ nên trôi chảy, êm xuôi - Ảnh 3
Vận trình tài lộc không tăng, không giảm tại thời điểm này -Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc không tăng, không giảm tại thời điểm này. Tốt hơn hết là con giáp này hãy kiên nhẫn chờ đợi hơn nữa chứ đừng nên vội vàng đầu tư ngay bây giờ. Theo tử vi, có lẽ sẽ có cơ hội thích hợp hơn chờ đợi bạn trong tương lai. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hòa, ấm êm. Quan hệ vợ chồng giữ được sự ấm êm và thuận hòa và đó cũng chính là ước mơ của không ít người. Người độc thân đừng quá khắt khe với tiêu chuẩn chọn bạn đời để tìm được người bạn đời cho mình. 

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tu vi tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 46 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 1 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả