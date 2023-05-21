Tử vi 15 ngày đầu tháng 4 âm lịch: Con giáp hanh thông đủ đường, tài lộc tăng đáng kể, công việc được Chính Quan giúp đỡ nên trôi chảy, êm xuôi

Người tuổi Dần may mắn được Lục Hợp che chở nên tài lộc 15 ngày đầu tháng khá tốt. Bản mệnh có thêm các mối làm ăn mới, kinh doanh buôn bán đắt hàng. Với uy tín mà bạn đã xây dựng, phần lớn khách hàng tự tìm tới, người này giới thiệu cho người kia nên doanh thu ngày càng tốt hơn.

Ngũ hành Thủy dưỡng Mộc cũng mang đến tin vui trong chuyện tình cảm cho tuổi Dần. Người độc thân có cơ hội mở rộng mối quan hệ, làm quen với nhiều đối tượng ưng ý, nhân duyên đến khá bất ngờ, bản mệnh nên chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận niềm vui sắp tới.

Những người làm công ăn lương cũng có thu nhập ổn, cộng thêm việc biết chi tiêu hợp lý, vun vén làm ăn, tiết kiệm cho tương lai nên con giáp này đã tích lũy được một khoản kha khá, nhìn chung không phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền trong ngày này.

Tuổi Tỵ

Tử vi 15 ngày đầu tháng của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ vận thế ở mức tầm thường, bạn không hài lòng với ngoại hình của mình.

Tình duyên: Vận trình tình duyên hôm nay lên xuống thất thường, nếu bạn quá gò bó trong nhà thì khó thoát ra khỏi trật tự.

15 ngày đầu tháng vận trình công việc đang trên đà phát triển, bạn có mối quan hệ sâu sắc với lãnh đạo - Ảnh minh họa: Internet

Công việc: 15 ngày đầu tháng vận trình công việc đang trên đà phát triển, bạn có mối quan hệ sâu sắc với lãnh đạo.

Tài lộc: Tài lộc 15 ngày đầu tháng sa sút, lại không biết quản lý tiền bạc.

Sức khỏe: Sức khỏe ngày một tăng, hãy hít thở không khí trong lành hơn.

Tử vi tuổi Dậu

Tử vi 15 ngày đầu tháng cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra hanh thông. Những thành tựu thu về tương xứng với những nỗ lực, cố gắng mà người tuổi này bỏ ra trong quá trình làm việc. Chính vì điều này, cơ hội thăng quan tiến chức dành cho bản mệnh tương đối lớn, có thể tìm được chỗ đứng tốt trên con đường sự nghiệp.

Vận trình tài lộc không tăng, không giảm tại thời điểm này -Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc không tăng, không giảm tại thời điểm này. Tốt hơn hết là con giáp này hãy kiên nhẫn chờ đợi hơn nữa chứ đừng nên vội vàng đầu tư ngay bây giờ. Theo tử vi, có lẽ sẽ có cơ hội thích hợp hơn chờ đợi bạn trong tương lai.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hòa, ấm êm. Quan hệ vợ chồng giữ được sự ấm êm và thuận hòa và đó cũng chính là ước mơ của không ít người. Người độc thân đừng quá khắt khe với tiêu chuẩn chọn bạn đời để tìm được người bạn đời cho mình.

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.