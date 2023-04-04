Tử vi 12 con giáp tháng 2 Âm lịch: Tý vận may nhân lên gấp 9 lần, Dần tìm thấy được 'nửa kia', sự nghiệp tuổi Thân, Hợi 'lên như diều gặp gió'

Người tuổi Tý năm nay vận may nhân lên gấp 9 lần, cơ hội công việc và tiền bạc đều dồi dào. Tuy vậy, tuổi Tý có thể gặp căng thẳng trong công việc do đồng nghiệp không đáng tin cậy vậy nên người cầm tinh con chuột luôn phải cẩn trọng, đồng thời chuẩn bị kế hoạch dự phòng cho điều tồi tệ nhất. Tuổi Tý cũng được khuyên nên tiết kiệm và tránh cho vay tiền.

Hãy ưu tiên cho sức khỏe và thể chất, đồng thời tránh những chuyến đi vào ban đêm và tham gia quá nhiều cuộc hẹn. Tình yêu của người tuổi Chuột trong năm nay khá hứa hẹn. Người độc thân có thể tìm thấy tình yêu, trong khi những người đã kết hôn sẽ có cuộc sống hôn nhân thuận lợi hơn. Đối với các mối quan hệ khác, hãy dành thời gian để liên lạc lại, đoàn tụ và hòa giải.

Tình yêu là điểm sáng trong năm nay với người tuổi Dần. Những người còn đang độc thân nên dành thời gian để giao lưu, kết bạn nhiều hơn nếu họ muốn tìm thấy tình yêu còn người tuổi Hổ đã có “nửa kia” sẽ cảm thấy hạnh phúc, thoải mái trong mối quan hệ của họ.

Tuổi Dần nên cẩn thận vì có thể có sự mất mát và phản bội trong năm nay. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần nên cẩn thận vì có thể có sự mất mát và phản bội trong năm nay. Vay và cho vay tiền đều không được khuyến khích. Để tránh những điều tiêu cực xảy ra, tuổi Hổ nên ưu tiên sức khỏe thể chất và tinh thần, đồng thời dành thời gian để thiền, tập yoga và lấp đầy tâm trí bằng những suy nghĩ lạc quan.

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân “lên như diều gặp gió” nhờ có Cát Tinh nâng đỡ. Vốn là người có tầm nhìn xa trông rộng nên bản mệnh có thể sớm thành công trên bất cứ lĩnh vực mà mình lựa chọn.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm kém sắc. Người tuổi này làm việc quên cả thời gian dành cho gia đình nên vô hình trung tạo ra cho đối phương đối phương cảm giác bất an, buồn phiền.

Công việc của tuổi Thân “lên như diều gặp gió”. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có một tháng thuận lợi, may mắn tiếp nối từ tháng trước. Con giáp này có cơ hội đạt nhiều thành tích tốt, nhiều cơ hội kinh doanh. Chỉ cần chú tâm, bạn sẽ thăng tiến trong sự nghiệp. Tình cảm đi lên, tuổi Hợi thận trọng trong các mối quan hệ.

Tuổi Hợi có một tháng thuận lợi, may mắn tiếp nối từ tháng trước.Ảnh minh họa: Internet

(*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, trắc nghiệm vui).