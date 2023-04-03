3 con giáp ĐỎ NHẤT ngày 4/4/2023: Tý vạn điều hanh thông, Sửu lo ngại đường tình duyên, Dần tương đối ổn định

Tử vi vui hôm nay ngày 4/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý hôm nay vận may mắn đến bất ngờ, sức khỏe chú ý bệnh cảm.

Tình duyên: Người tuổi Tý tình duyên gặp đúng người cần gặp, thường xuyên chia sẻ nhiều câu chuyện cuộc sống cùng nhau.

Công việc: Công việc may mắn thuận lợi, làm việc gì cũng thành công như mong đợi, được đồng nghiệp yêu mến cùng bạn hoàn thành công việc được giao.

Tài lộc: Tài lộc người tuổi Tý của của dư dả, thường xuyên được mời ăn uống.

Sức khỏe: Quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, thường xuyên cảm cúm.

Ảnh minh họa: Internet

TUỔI SỬU

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 4/4/2023 hôm nay, tuổi Sửu có điềm báo gặp bất lợi do đụng độ tiểu nhân. Năng lực của bản mệnh được cấp trên đánh giá cao nhưng nó cũng khiến bản mệnh trở thành cái gai trong mắt những kẻ ghen ghét.

Con giáp này cần tập trung cải thiện kỹ năng giao tiếp của bản thân. Tốt nhất hãy cố gắng dĩ hòa vi quý trong mọi hoàn cảnh. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần chú ý tới bức tranh toàn cảnh thay vì cố gắng thể hiện mọi cảm xúc, suy nghĩ của mình một cách mù quáng.

Vận trình tình cảm của Sửu ít biến động, đôi lúc còn trở nên nhạt nhẽo khiến bản mệnh cũng không biết làm thế nào để lấy lại những cảm xúc mặn nồng như thuở ban đầu. Con giáp này hiểu mối quan hệ của cả hai đang ngập tràn nguy cơ nhưng chẳng thể giải quyết mọi thứ nếu chỉ có một mình.

Ảnh minh họa: Internet

TUỔI DẦN

Ngày thứ Ba, con đường sự nghiệp của tuổi Dần tương đối ổn định. Khối lượng công việc tăng cao mang đến nhiều cơ hội để người tuổi này phát huy tối đa thế mạnh của mình. Trong ngày này, bản mệnh có tránh khỏi những cạnh trạng về quyền lực nên hãy thận trọng.

Tài lộc: Vận trình tài lộc không đáng lo. Con giáp này có những cân nhắc và tính toán rất kỹ lưỡng, đồng thời việc sử dụng tài chính còn rất đúng kế hoạch. Đó là lý do mà bạn chẳng cần lo đến các khoản chi tiêu cân đối trong ngày.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hạnh phúc, tốt đẹp. Người còn cô đơn lẻ bóng được nhiều đối tượng khác giới theo đuổi, nhưng để tìm được người tâm đầu ý hợp với mình thì không hề dễ dàng.

Ảnh minh họa: Internet

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