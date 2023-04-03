Đúng 7 ngày tới (10/4), top 3 con giáp được quý nhân phù trợ, vạn điều hanh thông, hậu vận đủ đầy

Người tuổi Mão sống khá lý trí. Họ có thể trông hơi dè dặt, ít nói nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong gia đình. Họ biết cách chia sẻ, lo lắng cho người khác. Với tầm nhìn và khả năng quyết đoán tốt, người tuổi Mão không chỉ giúp bản thân đưa ra quyết định đúng đắn mà còn là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình.

Tử vi soi chiếu những người tuổi Mão sẽ trở thành thần hộ mệnh của người thân. Đôi khi, họ tự gây áp lực cho bản thân để dốc hết lòng phấn đấu, mang lại cuộc sống tốt đẹp cho gia đình. Con giáp này sẽ tích lũy kinh nghiệm, rút ra bài học và ngày càng tiến bộ. Những người tuổi Mão nên nắm lấy cơ hội này để tạo tiền đề may mắn cho tương lai của mình trở nên tốt đẹp hơn.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu mang tính cách ổn định, giản dị, không thích khoe khoang. Trong cuộc sống, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà chẳng cần bất cứ sự đền đáp nào. Con giáp này chan hòa, gần gũi với mọi người.

Trong công việc, họ khá an phận, thích làm công việc ổn định trong thời gian dài. Con giáp này tuy không tài năng xuất chúng nhưng lại là người chăm chỉ, không ngừng học hỏi để khẳng định bản thân. Người tuổi Sửu sống chân thành và rất được lòng mọi người.

Có lẽ bởi vậy nên con giáp này đa phần đều vượng vận quý nhân. Trong cuộc sống, tuy gặp khó khăn nhưng họ đều nhận được sự giúp đỡ của người thân và bạn bè.

Thêm một chút may mắn, con giáp này biến rủi thành may, ngày càng vững vàng trong sự nghiệp. Người tuổi này được trời phú cho sức khỏe dồi dào, hậu vận sống trường thọ.

Người tuổi Sửu sống chan hòa, gần gũi và giản dị. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người sinh ra mang tuổi Thân rất linh hoạt, nhiệt tình và vui vẻ. Họ luôn thể hiện được nguồn năng lượng tích cực của bản thân đến với tất cả mọi người dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào đi chăng nữa.

Tuổi Thân là người quyết đoán trong công việc, hào phóng và đứng đắn, rất được lòng mọi người xung quanh, quan hệ giữa các cá nhân tốt, được lãnh đạo coi trọng, được quý nhân phù trợ, cuộc sống chắc chắn sẽ giàu sang phú quý.

Người tuổi thân sống nhiệt tình và vui vẻ dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.