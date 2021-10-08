Tử vi 12 con giáp ngày 8/10/2021: Tý có vận may tài lộc, Ngọ dễ nắm bắt cơ hội thành công

Tử vi 12 con giáp cho thấy Tam Hội hỗ trợ cho con giáp tuổi Tý tìm kiếm người có thể giúp bạn chia sẻ những ý tưởng, giúp bạn tư duy cho những việc quan trọng ngày hôm nay. Đây là ngày mà bạn sẽ có cơ hội để trò chuyện với những người có nhiều ý tưởng hay, khuyến khích bạn suy nghĩ nhiều hơn một chút đấy nhé.

Thủy - Thổ xung khắc cho thấy sức khỏe của bản mệnh không được tốt, có thể bạn thường xuyên đau đầu, chóng mặt vì thiếu máu lên não. Nếu thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng thì bạn nên tìm cách giải tỏa chúng càng sớm càng tốt.

Người tuổi Tý có được Thiên Tài mang tới tiền bạc, nhưng điều đáng quý hơn là bạn có thể có nhiều trải nghiệm hơn từ việc kiếm tiền, là thứ mà bạn khát khao có được. Vậy thì đây chính là ngày để bạn lắng nghe, tìm tòi và học hỏi những trải nghiệm thú vị, từ đó bổ sung kiến thức để tiếp tục gia tăng tài sản.

Người tuổi Tý có được Thiên Tài mang tới tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hôm nay Tỷ Kiên đưa tới cho con giáp tuổi Sửu hôm nay chưa hẳn đã là một điều tồi tệ trong đời sống như bạn nghĩ, thậm chí chúng có thể là sự khởi đầu cho điều gì đó thật lãng mạn và thú vị ngày hôm nay. Đừng bỏ lỡ cơ hội để thắt chặt mối quan hệ tình cảm của bạn nhé.

Thổ khí vượng báo hiệu cho bản mệnh biết rằng sức đề kháng của bạn hôm nay không được tốt. Bạn nên ăn nhiều đồ ăn có vitamin C và đừng quên đảm bảo chất lượng giấc ngủ của mình, không quên ngủ trưa để cải thiện trí nhớ và sức đề kháng.

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú khuyên bản mệnh nên kiêng cữ những việc như khởi công tạo tác. Bản mệnh lưu ý, kỵ nhất là chôn cất, sửa đắp mồ mả, đóng thọ đường (đóng hòm để sẵn).

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày cho biết nhờ có Chính Quan mà công việc của ngày thứ 7 không đòi hỏi ở người tuổi Dần nỗ lực quá nhiều. Trái lại, đây lại là một ngày để bạn có thể đặt mọi thứ ở chế độ tự động và cho mình thời gian để thả lỏng, thư giãn đôi chút đấy.

Mộc - Thổ xung khắc khuyên bản mệnh nên xem xét lại tình cảm của mình, cảm xúc bạn dành cho người đó là thế nào? Nếu bạn có bất cứ tình cảm nào với đối phương, hoặc ngược lại, hãy cố gắng để chia sẻ với họ một cách thẳng thắn, để họ không phải mất công nghĩ ngợi, băn khoăn quá nhiều nhé.

Ngày 9/10/2021 là ngày Ngày Dương công kỵ. Ngày này ngày xấu nên trăm sự đều không nên làm, nếu có việc quan trọng bạn nên để vào thời gian khác thích hợp hơn.

Tuổi Mão

Hôm nay Thiên Quan có thể khiến bạn vướng vào rắc rối nhưng con giáp tuổi Mão nên làm chủ tình hình. Đừng đẩy mọi thứ lên mức thái quá ngày hôm nay, nhất là những cảm xúc của bạn. Đôi khi một chút bốc đồng và hành xử cảm tính lại đem lại nhiều tác dụng hơn là việc suy nghĩ thái quá, đặt ra quá nhiều giả thuyết, điều đó có thể làm chậm tiến độ của bạn.

Mộc - Thổ xung khắc cho thấy các hoạt động động não, tư duy rất quan trọng ngày hôm nay, bởi vì bạn sẽ phải đối mặt với vô khối những câu hỏi và cần phải tinh tế và thông minh đủ để trả lời. Hãy dùng kiến thức mà bạn tích lũy bao lâu nay để gây ấn tượng với mọi người.

Ngày 9/10/2021 là ngày Tam nương sát, ngày này được xem là ngày xấu. Bản mệnh nên lưu ý kỵ những việc như khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà.

Hôm nay Thiên Quan có thể khiến bạn vướng vào rắc rối nhưng con giáp tuổi Mão nên làm chủ tình hình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Hôm nay tuổi Thìn nên nhẹ nhàng, khéo léo trong lời ăn tiếng nói ngày có Sửu Thìn Tương Phá. Bạn nên hiểu rằng, cách bạn truyền đạt những cảm xúc của mình có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc người khác nghĩ gì về bạn đấy, vì thế nên tinh tế một chút thì hơn.

Kiếp Tài nhắc nhở người tuổi Thìn chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng có thể làm ảnh hưởng vô cùng lớn đến các kế hoạch quan trọng của bạn ngày hôm nay. Thế nên, bạn cần phải hết sức cẩn trọng với mọi chi tiết, đồng thời chớ nên hời hợt bỏ qua chúng rồi hối tiếc nhé.

Thổ khí vượng khiến sức khỏe của bản mệnh có phần giảm sút, nếu bạn có ý muốn giảm cân thì cũng phải thực hiện đúng cách. Đừng ai nói gì cũng nghe và làm theo một cách thiếu khoa học như hiện nay.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới cho biết Tam Hợp xuất hiện dự báo đây là một ngày có những hẹn hò, yêu đương, những ánh mắt, nụ cười cuốn hút mà có thể bạn thậm chí không cưỡng lại được. Hãy cho mình cơ hội thoát ra khỏi công việc để có thể chăm chút cho những cảm xúc của bản thân nhé.

Có những điểm bạn chưa được mạnh và phải có sự hỗ trợ của Chính Ấn, điều đó là tất nhiên nhé con giáp tuổi Tỵ. Vì thế, thay vì chối bỏ hãy biết cảm ơn những gì bạn có và những gì bạn được giúp sức.

Bảo vệ hình ảnh, tên tuổi của bạn là một điều cần thiết ngày hôm nay. Bạn cũng nên thận trọng một chút trong giao tiếp, đừng gây tổn thương cho người khác vì những lời lẽ thiếu tinh tế của mình nhé.

Tuổi Ngọ

Hôm nay Sửu Ngọ Tương Hại khiến ngày hôm nay con giáp tuổi Ngọ có phần thiếu quyết đoán trong mọi vấn đề, sự lưỡng lự của bạn có thể khiến cho nhiều kế hoạch sẽ trở nên dang dở. Tốt nhất là nên mạnh mẽ, cứng rắn hơn trong mọi quyết định của bản thân nhé.

Người tuổi Ngọ có năng lực thì tại sao phải ngại. Nhân khi có Thiên Ấn che chở thì đừng để sự ngại ngần, nhút nhát có thể khiến cho bạn đánh mất cơ hội của mình ngày hôm nay. Hãy tự tin bày tỏ những ý tưởng, lên kế hoạch đầy sáng tạo cho mình, nhờ thế bạn mới có thể đạt được những thành công giá trị trong tương lai.

Nhờ có Hỏa - Thổ tương sinh nên mọi người xung quanh dường như rất hiếu kỳ về bạn bằng thái độ tích cực, họ muốn nghe bạn nói, muốn hiểu hơn về bạn. Vậy thì hãy cho họ cơ hội để có thể gần gũi hơn. Đừng quá khép kín, đừng quá lạnh lùng và trở nên xa lánh đám đông.

Người tuổi Ngọ có năng lực thì tại sao phải ngại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hôm nay Tứ Hành Xung dự báo con giáp tuổi Mùi không sử dụng đúng nguồn lực của mình và dễ để xảy ra sai sót, ảnh hưởng không nhỏ tới người xung quanh. Bản mệnh nên khiêm tốn hơn, tránh tự cao tự đại lại không để ý tới chi tiết.

Hãy cứ thật thà, thẳng thắn một chút thì tốt hơn cho người tuổi Mùi dù cho Tỷ Kiên đẩy bạn tới tình huống xấu tới mức nào. Đôi khi bạn cần phải gạt bỏ thói quen xã giao hay những lời khéo léo để thẳng thắn đề cập vấn đề, nếu muốn hai phía tìm được tiếng nói chung ngày hôm nay.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Bắc phía ngoài cửa phòng thai phụ và nhà vệ sinh. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho biết Thương Quan khiến người tuổi Thân thường có cảm giác ghen tị với thành công của người khác. Một nửa bản mệnh háo hức muốn thử sức mình với điều gì đó mới mẻ, táo bạo, nhưng một nửa bạn muốn chậm lại và tư duy cẩn trọng hơn. Lời khuyên là bạn nên ưu tiên các phương án bảo đảm sự an toàn.

Kim - Thổ tương sinh hứa hẹn bạn sẽ trở thành người kết đôi cho một cặp nào đó ngày hôm nay, và thật tuyệt khi bạn là cầu nối, đưa họ đến với nhau. Đừng phụ lòng tin của những người đã luôn yêu mến và tin tưởng bạn nhé.

Hôm nay là ngày 4 âm lịch nhân thần ở phía trong khớp cổ chân, khí xung và xương bánh chè. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tuổi Dậu

Hôm nay ngày mới ai đó gửi đến người tuổi Dậu những tín hiệu đặc biệt, cho thấy họ quan tâm đến bạn trong ngày có Tam Hợp nâng đỡ. Nếu bạn muốn thì hãy cho mình cơ hội để dấn thân vào những phút giây lãng mạn trong đời sống tình cảm nhé, chắc chắn bạn sẽ không phải hối tiếc đâu.

Đừng bỏ lỡ cơ hội xây dựng những mối quan hệ đầy ý nghĩa trong cuộc sống của người tuổi Dậu khi có Thực Thần che chở. Nếu bạn đã cảm thấy mệt mỏi với những tương tác ngày hôm nay thì cách tốt nhất chính là hãy thẳng thắn nói ra những mong muốn của mình, thay vì để người khác hiểu lầm sự im lặng quá lâu của bạn.

Kim - Thổ tương sinh mang cho bạn cơ hội nhìn nhận mọi việc dưới góc độ tích cực hơn, và từ đó tâm trạng của bạn cũng sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều. Đây là ngày để bạn làm mới chính những cảm xúc của mình và tận hưởng những phút giây thoải mái, thư giãn hơn.

Nếu bạn đã cảm thấy mệt mỏi với những tương tác ngày hôm nay thì cách tốt nhất chính là hãy thẳng thắn nói ra những mong muốn của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay Hình hại đặc quyền cho thấy kẻ cao ngạo nào đó, với cái tôi quá lớn có thể nói ra những lời chê bai và thiếu suy nghĩ, gây ảnh hưởng tiêu cực đến chính hình ảnh của họ. Bạn cứ bình tĩnh, hãy cứ để họ tự hiểu rõ những sai sót của mình và có điều chỉnh cần thiết trong những lần tiếp theo nhé người tuổi Tuất.

Kiếp Tài khiến người tuổi Tuất thất vọng về mối quan hệ của mình nhưng đừng vơ đũa cả nắm, vẫn có người sẵn lòng giúp bạn đấy nhé. Chủ động đề nghị sự giúp đỡ của họ để bù đắp cho yếu điểm của mình. Đừng quên rằng con người không ai là hoàn hảo, và bạn cũng không phải là ngoại lệ.

Thổ khí vượng cho thấy bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân, nhất là những ai có vấn đề liên quan tới phổi phải thăm khám sớm và không quên điều chỉnh lại lối sống.

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết chẳng phải cuộc sống đã gửi đến bạn vô khối những điều có thể khiến cho bản thân đau đầu hay sao. Vậy thì khi có Tam Hội có nghĩa là ngày bạn nên hướng đến gia đình, tìm kiếm những phút giây thực sự thư giãn, dễ chịu ở tổ ấm của mình. Những người thân sẽ vỗ về và xoa dịu tâm hồn bạn.

Chính Quan đang dẫn đường chỉ lối cho con giáp tuổi Hợi có những quyết định đúng đắn. Hãy lắng nghe những gì bản năng mách bảo để biết cần phải làm gì. Hôm nay cho bạn bước vào cuộc trò chuyện thân tình, cởi mở, nhờ đó bạn và một người nào đó sẽ trở nên hiểu nhau hơn bao giờ hết.

Ngày 9/10/2021 dương lịch là ngày Can Kỷ: Ngày can Kỷ không trị bệnh ở tì. Hôm nay, bạn nên tĩnh dưỡng cho hồi sức, không nên tác động lên tì trong ngày hôm nay.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.