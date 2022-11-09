Tử vi 12 con giáp dự đoán vào đúng khuya nay (9/11), THẦN MAY MẮN ghé thăm, 3 con giáp vận trình khởi sắc hơn trước, thuận lợi trăm bề, tình - tiền viên mãn, gia đạo ấm êm, cuối năm cặp đôi về chung một nhà

Tam Hợp phù trợ khiến người tuổi Thân làm việc gì cũng vô cùng hiệu quả, nhờ thế mà bạn cảm thấy hào hứng hơn hẳn khi nhận nhiệm vụ. Nếu biết phát huy điểm mạnh của mình một cách hợp lý, bạn hoàn toàn có cơ hội được lãnh đạo biểu dương.

Trải qua nhiều sóng gió cuối cùng những người yêu nhau vẫn chọn ở lại và cùng nhau vun đắp mối quan hệ tình cảm.

Những ai cần tham gia thi cử gặp nhiều yếu tố thuận lợi trong ngày hôm nay. Nếu muốn đạt được điểm số cao, bạn cần ôn luyện kĩ càng trước đó và giữ bình tĩnh khi bước vào phòng thi, tránh chủ quan, lơ là.

Tam Hợp phù trợ khiến người tuổi Thân làm việc gì cũng vô cùng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ rất vượng đào hoa. Dù đã lập gia đình hay vẫn còn độc thân, bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng với người khác giới. Nếu còn lẻ bóng thì đây là cơ hội tốt để mở rộng các mối quan hệ và làm bạn với mọi người.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người khác giới vô cùng hòa hợp. Nếu có người đang có ý định tìm hiểu bạn, bạn nên cởi mở hơn để đối phương có cơ hội kéo gần khoảng cách và yêu thương, chăm sóc cho mình.

Đường tài lộc của con giáp này khá vượng phát, chuyện kiếm tiền suôn sẻ thuận buồm xuôi gió. Người tuổi Tỵ không mất quá nhiều thời gian, chỉ bằng chút tài lẻ của mình mà bản mệnh cũng có thể có được khoản thu nhập đáng bất ngờ, chẳng lo chuyện chi tiêu nữa.

Người tuổi Tỵ rất vượng đào hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay dưới sự tác động của Thiên Ấn nên bản mệnh có thể được khám phá những khả năng tiềm ẩn của chính mình mà bạn chưa từng nhận ra. Thậm chí, nếu gặp tình huống khó khăn thì ngay lập tức người tuổi Dậu thể hiện được sự linh hoạt, cơ trí, khôn khéo khi xử lý vấn đề.

Trong các mối quan hệ xã hội, bạn là người nổi bật và được yêu mến. Bạn luôn đối xử thật lòng với những người chân thành với mình, đồng thời biết giữ khoảng cách với những kẻ có ý đồ xấu nên hiếm khi vướng phải chuyện tranh chấp vô nghĩa.

Thổ sinh Kim, mối quan hệ gia đình của người tuổi này rất hòa hợp. Gia đình chính là động lực giúp bạn không ngừng phấn đấu vươn lên, cho dù là khi phải đối diện với khó khăn gì đi nữa.

Thổ sinh Kim, mối quan hệ gia đình của người tuổi này rất hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo