THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này vào đúng 20h ngày mai (9/11), công danh rạng rỡ, tình duyên thăng hoa, người độc thân tìm thấy bến đỗ, vợ chồng hài hòa, gia đạo ấm êm, tài vận sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 08/11/2022 16:40

Đúng 20h ngày mai, 9/11, 3 con giáp này công danh rạng rỡ, sáng tỏ một phương, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, gia đạo ấm êm, vợ chồng hài hòa hạnh phúc.

Tuổi Mùi

Thiên Ấn trợ mệnh, công việc của tuổi Mùi nhờ vậy không có điều gì phải lo lắng. Bạn còn có thể đón những bước ngoặt quan trọng khi có cơ hội gặp gỡ và làm quen với những người có thể nâng đỡ sự nghiệp sau này cho mình.

Đây là cơ hội tốt, hãy tận dụng triệt để để tăng thêm lợi thế cho mình. Tuy nhiên sự giúp đỡ từ phía người khác chỉ mang tính chất tạm thời, muốn lâu bền thì những chú Dê cần không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng chuyên môn để tự nâng cao năng lực. Một khi đã tạo dựng hành trang vững chắc cho sự nghiệp, bạn cũng không phải dựa dẫm vào bất cứ ai nữa.

Ngày Kim sinh Thủy, mối quan hệ của bạn với gia đình rất hòa hợp. Bạn luôn là một người biết chăm lo cho cả nhà. Bạn hiểu rằng trên đời này, tình thân là điều quý giá nhất trên đời, dù có là tiền tài, địa vị đi chăng nữa cũng chẳng thể nào đánh đổi được.

THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này vào đúng 20h ngày mai (9/11), công danh rạng rỡ, tình duyên thăng hoa, người độc thân tìm thấy bến đỗ, vợ chồng hài hòa, gia đạo ấm êm, tài vận sung túc vô biên - Ảnh 1
Ngày Kim sinh Thủy, mối quan hệ của bạn với gia đình rất hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ tiến triển hanh thông. Con giáp này hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao phó. Cùng với đó, bản mệnh cũng rất tự tin và không hề ngại ngần khi đối diện với những thách thức hay trở ngại.

Về phương diện tài lộc, hãy tính toán kỹ để tránh mắc sai lầm. Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, con giáp này nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi.

May mắn hơn, bạn có thể nhanh chóng tìm ra người ưng ý. Thậm chí, bạn phải lòng đối phương ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên. Bạn nên chủ động kéo gần khoảng cách với người ấy.

THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này vào đúng 20h ngày mai (9/11), công danh rạng rỡ, tình duyên thăng hoa, người độc thân tìm thấy bến đỗ, vợ chồng hài hòa, gia đạo ấm êm, tài vận sung túc vô biên - Ảnh 2
May mắn hơn, bạn có thể nhanh chóng tìm ra người ưng ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong ngày này, người tuổi Tị được cát tinh chiếu mệnh nên làm gì cũng hanh thông vô cùng. Bản mệnh có sự tự tin bởi đã lên kế hoạch từ trước rất chu đáo và kỹ càng. Những ý tưởng mà bạn đưa ra trong hôm nay đều có tính khả thi cao, nhận được sự đồng thuận của mọi người.

Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Tỵ cảm thấy hăng hái sẵn sàng thử sức mình trong những lĩnh vực mới mẻ. Bạn cho rằng càng dám xông pha bao nhiêu, mình sẽ càng trở nên tài giỏi, bản lĩnh bấy nhiêu.

Thổ sinh Kim là tín hiệu tốt về đường tình cảm của con giáp này. Bạn cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi được ở bên người mình yêu thương rất nhiều và người ấy cũng yêu thương mình, đâu phải ai cũng may mắn được như vậy.

THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này vào đúng 20h ngày mai (9/11), công danh rạng rỡ, tình duyên thăng hoa, người độc thân tìm thấy bến đỗ, vợ chồng hài hòa, gia đạo ấm êm, tài vận sung túc vô biên - Ảnh 3
Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Tỵ cảm thấy hăng hái sẵn sàng thử sức mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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