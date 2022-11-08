Cuối ngày mai (9/11/2022): CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tài chính thâm hụt, gia đạo có chuyện không vui

Xem tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp vào ngày mai Thứ Tư ngày 9/11/2022 để thấy rằng Tuổi Tý rất dễ cảm thấy bất an, khó chịu vì những rắc rối trong công việc. Con giáp này cần phải thẳng thắn và quyết đoán hơn. Nếu không trực tiếp giải quyết những vấn đề đang tồn đọng thì bản thân có thể đánh mất lòng tin của đồng nghiệp cũng như cấp trên.

Phương diện tình cảm lại là một ngày buồn. Sự cố chấp và cứng đầu trỗi dậy khiến con giáp này cư xử khá vô lý và thường gây hấn với nửa kia. Đừng lúc nào cũng cư xử như đối phương làm gì có lỗi với con giáp này vậy, sự bao dung cũng có giới hạn nên đừng xử sự như vậy.

Có những lúc Tuổi Tý đã cố gắng nhiều nhưng kết quả không được như mong đợi. Tuy nhiên đừng vội nhụt chí bởi thành quả có thể đến bất ngờ, không đoán trước được. Thành công thường không đến một cách dễ dàng, lời khuyên dành cho Tuổi Tý là hãy tiếp tục cố gắng và phấn đấu.

Phương diện tình cảm lại là một ngày buồn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 9/11/2022 ngày mai, tuổi Tuất gặp phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối. Tiểu nhân có thể xuất hiện đem lại cho con giáp này nhiều thị phi, chớ vội nóng nảy, mất bình tĩnh mà nên tìm hiểu gốc rễ vấn đề trước.

Nếu ở thời điểm này mà đánh mất lý trí và sự bình tĩnh thường ngày, bản mệnh rất dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Trước khi làm một việc gì, nếu còn chưa chắc chắn, hãy thảo luận với những người đáng tin xung quanh mình. Có thể con giáp này sẽ nhận được những lời khuyên hữu ích để có hướng đi đúng đắn hơn.

Cục diện Kim vượng cho thấy tuổi Tuất cần chú ý nhiều hơn về vấn đề sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về phổi và đường hô hấp. Đặc biệt khi thời tiết chuyển lạnh như hiện nay, nếu không chú ý giữ ấm cơ thể con giáp này có thể sẽ gặp rắc rối lớn.

Tuất gặp phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 9/11/2022 ngày mai, tuổi Ngọ chớ nên chủ quan, nếu không rất dễ rước họa vào thân khi vận tiểu nhân trong ngày đang rất lớn. Bản mệnh hãy cẩn trọng với lời ăn tiếng nói nếu không muốn tạo ra cơ hội cho kẻ xấu phá hoại công việc của mình.

Ngoài ra con giáp này cũng đừng quá trông mong ai đó sẽ đứng ra giải quyết khó khăn cho mình, con giáp này vẫn nên tự dựa vào năng lực của bản thân thì hơn. Hãy cứ luôn cẩn trọng, tỉ mỉ trong công việc, cố gắng đừng để kẻ xấu nắm thóp hay bắt được lỗi của mình thì mọi việc sẽ sớm ổn thỏa cả thôi.

Ngũ hành xung khắc cũng cảnh báo những bất ổn trong mối quan hệ tình cảm của Ngọ. Điềm báo có kẻ thứ ba xen vào giữa tình yêu hôn nhân của hai người. Bên cạnh việc để mắt tới đối phương thì chính bản thân bạn cũng phải tự làm mới mình, đừng quên thái độ tích cực trong mối quan hệ này.

Ngũ hành xung khắc cũng cảnh báo những bất ổn trong mối quan hệ tình cảm của Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo