CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vào cuối ngày hôm nay (7/11), rắc rối bủa vây, bản mệnh làm gì cũng trắc trở đủ đường, cẩn thận kẻ tiểu nhân hãm hại

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi. Có điềm báo không lành xảy đến trong vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này. Tính cách tự cao tự đại, hiếu thắng và ngang bướng khiến người tuổi Thìn gặp không ít rắc rối trong quá trình xử lý công việc.

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém sắc. Thuỷ Thổ tương xung ảnh hưởng ít nhiều tới hoà khí gia đình. Giữa các cặp đôi không có sự thấu hiểu và sẻ chia nên dù ở cạnh nhau lâu thì cũng khó tìm được sự đồng điệu trong suy nghĩ, cảm xúc.

Tỷ Kiên cho thấy bạn dễ vướng vào những phi vụ tranh quyền đoạt lợi của đồng nghiệp, cho dù bạn đã cố gắng là người đứng ngoài đi chăng nữa. Có lẽ bạn cần khẳng định lập trường của mình rõ ràng hơn, chớ để cho ai lôi kéo.

ỷ Kiên cho thấy bạn dễ vướng vào những phi vụ tranh quyền đoạt lợi của đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay cho biết dưới sự ảnh hưởng của cục diện Tương Hình, người tuổi Mão trở nên nóng nảy, thất thố, không chịu được những ai có ý kiến trái ngược của mình. Bạn sẵn sàng đứng lên phản bác để khẳng định lại quan điểm của bản thân.

Tuy nhiên, con giáp này cần phải suy nghĩ kĩ hơn trước khi phát biểu về một vấn đề nào đó, đừng cho rằng luận điểm của mình lúc nào cũng đúng đắn. Có thể người khác đang nhận ra những vấn đề mà bạn không nhìn thấy đấy.

Con giáp này lại có những cái nhìn tiêu cực về chuyện tình cảm. Tuổi Mão cho rằng đó là vật cản trong quá trình phát triển của mình. Vì thế, bản mệnh thường có thái độ phản đối quyết liệt khi được ai đó thiện ý giới thiệu cho đối tượng.

Con giáp này lại có những cái nhìn tiêu cực về chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày 12 con giáp cho hay thứ Hai ngày 7/11 hôm nay, tuổi Ngọ có xu hướng hành xử cực đoan, thậm chí, bản mệnh sẵn sàng trở mặt với những ai có ý kiến trái ngược với mình. Điều này khiến cho mọi người đều ngại hợp tác làm việc cùng với con giáp này.

Cứ tiếp tục thế này, bạn sẽ rơi vào cảnh tự cô lập bản thân đấy. Con người ai cũng có nhu cầu được chia sẻ, chỉ là bạn chưa nhận ra điều đó ở mình mà thôi. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra là mình cần dựa dẫm và lời động viên của một người nào đó.

Tuổi Ngọ cần thay đổi cách hành xử nếu muốn cải thiện nhân duyên. Đừng coi việc người khác thực hiện theo ý muốn của mình là việc đương nhiên. Muốn người khác nghe theo, trước hết, bản mệnh cần phải thuyết phục được mọi người đã.

Tuổi Ngọ cần thay đổi cách hành xử nếu muốn cải thiện nhân duyên - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo