CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vào cuối ngày hôm nay (7/11), rắc rối bủa vây, bản mệnh làm gì cũng trắc trở đủ đường, cẩn thận kẻ tiểu nhân hãm hại

Tâm linh - Tử vi 07/11/2022 20:22

Chiêm tinh cảnh báo 3 con giáp này vào cuối ngày hôm nay 7/11, rắc rối bủa vây, bản mệnh trắc trở trăm bề, kẻ tiểu nhân xuất hiện gáng đường công danh.

Tuổi Thìn

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi. Có điềm báo không lành xảy đến trong vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này. Tính cách tự cao tự đại, hiếu thắng và ngang bướng khiến người tuổi Thìn gặp không ít rắc rối trong quá trình xử lý công việc.

Tỷ Kiên cho thấy bạn dễ vướng vào những phi vụ tranh quyền đoạt lợi của đồng nghiệp, cho dù bạn đã cố gắng là người đứng ngoài đi chăng nữa. Có lẽ bạn cần khẳng định lập trường của mình rõ ràng hơn, chớ để cho ai lôi kéo.

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém sắc. Thuỷ Thổ tương xung ảnh hưởng ít nhiều tới hoà khí gia đình. Giữa các cặp đôi không có sự thấu hiểu và sẻ chia nên dù ở cạnh nhau lâu thì cũng khó tìm được sự đồng điệu trong suy nghĩ, cảm xúc.

CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vào cuối ngày hôm nay (7/11), rắc rối bủa vây, bản mệnh làm gì cũng trắc trở đủ đường, cẩn thận kẻ tiểu nhân hãm hại - Ảnh 1
ỷ Kiên cho thấy bạn dễ vướng vào những phi vụ tranh quyền đoạt lợi của đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay cho biết dưới sự ảnh hưởng của cục diện Tương Hình, người tuổi Mão trở nên nóng nảy, thất thố, không chịu được những ai có ý kiến trái ngược của mình. Bạn sẵn sàng đứng lên phản bác để khẳng định lại quan điểm của bản thân.

Tuy nhiên, con giáp này cần phải suy nghĩ kĩ hơn trước khi phát biểu về một vấn đề nào đó, đừng cho rằng luận điểm của mình lúc nào cũng đúng đắn. Có thể người khác đang nhận ra những vấn đề mà bạn không nhìn thấy đấy.

Con giáp này lại có những cái nhìn tiêu cực về chuyện tình cảm. Tuổi Mão cho rằng đó là vật cản trong quá trình phát triển của mình. Vì thế, bản mệnh thường có thái độ phản đối quyết liệt khi được ai đó thiện ý giới thiệu cho đối tượng.

CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vào cuối ngày hôm nay (7/11), rắc rối bủa vây, bản mệnh làm gì cũng trắc trở đủ đường, cẩn thận kẻ tiểu nhân hãm hại - Ảnh 2
Con giáp này lại có những cái nhìn tiêu cực về chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày 12 con giáp cho hay thứ Hai ngày 7/11 hôm nay, tuổi Ngọ có xu hướng hành xử cực đoan, thậm chí, bản mệnh sẵn sàng trở mặt với những ai có ý kiến trái ngược với mình. Điều này khiến cho mọi người đều ngại hợp tác làm việc cùng với con giáp này.

Cứ tiếp tục thế này, bạn sẽ rơi vào cảnh tự cô lập bản thân đấy. Con người ai cũng có nhu cầu được chia sẻ, chỉ là bạn chưa nhận ra điều đó ở mình mà thôi. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra là mình cần dựa dẫm và lời động viên của một người nào đó.

Tuổi Ngọ cần thay đổi cách hành xử nếu muốn cải thiện nhân duyên. Đừng coi việc người khác thực hiện theo ý muốn của mình là việc đương nhiên. Muốn người khác nghe theo, trước hết, bản mệnh cần phải thuyết phục được mọi người đã.

CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vào cuối ngày hôm nay (7/11), rắc rối bủa vây, bản mệnh làm gì cũng trắc trở đủ đường, cẩn thận kẻ tiểu nhân hãm hại - Ảnh 3
Tuổi Ngọ cần thay đổi cách hành xử nếu muốn cải thiện nhân duyên - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 7/11/2022: THẦN TIÊN TRI cảnh báo 3 con giáp này xui rủi bám lấy không buông, bản mệnh gặp rắc rối, tình duyên kém sắc, gia đạo bất an

Cuối ngày mai 7/11/2022: THẦN TIÊN TRI cảnh báo 3 con giáp này xui rủi bám lấy không buông, bản mệnh gặp rắc rối, tình duyên kém sắc, gia đạo bất an

Cuối ngày mai, 7/11, 3 con giáp này được cảnh báo xui rủi bám lấy, bản mệnh gặp rắc rối, vận trình khó khăn trắc trở, tình duyên có phần kém sắc hơn trước.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp hôm nay con giáp ngày mai tử vi con giáp hôm nay con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 4 giờ 45 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 5 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 6 giờ 45 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy