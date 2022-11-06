Cuối ngày mai 7/11/2022: THẦN TIÊN TRI cảnh báo 3 con giáp này xui rủi bám lấy không buông, bản mệnh gặp rắc rối, tình duyên kém sắc, gia đạo bất an

Xem tử vi hàng ngày hôm nay Thứ Hai 07/11/2022 cho thấy xuất hiện điềm báo những điều may mắn và thuận lợi cứ liên tục đến bên Tuổi Tỵ. Quý nhân có thể là người ở ngay gần bạn, từng ngày dõi theo bạn, nâng bước chân bạn trên con đường tiến đến thành công. Đừng bỏ lỡ những cơ hội quý giá này nhé.

Người đã lập gia đình nhận được sự quan tâm, chăm sóc của nửa kia. Hai người xây dựng được một mái nhà ấm áp, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bạn có thể tìm cách hâm nóng tình cảm, tạo thêm những kỉ niệm đáng nhớ cho đôi bên.

Trong chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ có dấu hiệu tích cực. Bạn có thể nhận được lời bày tỏ của người khác giới. Nếu cũng có thiện cảm với đối phương, bạn nên cho đôi bên một cơ hội.

Trong chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ có dấu hiệu tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Dưới sự thúc đẩy của Tam Hợp, người tuổi Thân có thể khẳng định được vị thế của mình trong công việc. Những cách giải quyết vấn đề đầy độc đáo, sáng tạo của bạn có thể gây ấn tượng cho cấp trên và mọi người xung quanh.

Người làm đầu tư kinh doanh cũng có thể mở rộng mạng lưới khách hàng vào ngày hôm nay. Nhờ việc giữ chữ tín, bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều người. Ai cũng sẵn sàng hợp tác với bạn để cùng tạo ra lợi nhuận.

Tuổi Thân nhớ tận dụng cơ hội này để nói chuyện với những người lạ, xây dựng những mối quan hệ mới, sự thân thiện và cởi mở của con giáp này sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận với mọi người hơn. Đừng quên rằng sức cuốn hút rất tự nhiên của bản mệnh vũ khí tuyệt vời để đưa mọi người xích lại gần nhau.

Tuổi Thân nhớ tận dụng cơ hội này để nói chuyện với những người lạ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dưới sự thúc đẩy của Tam Hội, người tuổi Dậu nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh. Dù gặt hái được thành công đi chăng nữa, bạn cũng luôn nhắc nhở mình khiêm tốn, bởi mọi người xung quanh luôn có những ưu điểm xứng đáng để học tập.

Thái độ khiêm tốn của bạn còn có thể ghi điểm trong mắt lãnh đạo. Cấp trên có thể trao cho bạn thêm nhiều nhiệm vụ khó, giúp bạn khẳng định bản lĩnh của mình. Đừng chần chừ, do dự, hãy nhanh chóng nắm bắt ngay những cơ hội trước mắt nhé.

Dưới sự thúc đẩy của Tam Hội, người tuổi Dậu nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo