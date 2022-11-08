Tử vi 12 con giáp dự đoán vào đúng ngày mai (9/11/2022), vàng bạc trải đầy trước mắt, THẦN TÀI gọi tên, bản mệnh đề tên bảng vàng, số đỏ nhất vùng, sớm điểm mặt trong danh sách đại gia

Vận trình tài lộc của người tuổi Hợi cuối tuần khá tốt, bản mệnh có thể nhận được một khoản tiền nhờ sự chăm chỉ làm việc trong suốt thời gian vừa qua. Nhìn chung tài chính ổn định, nếu bạn biết cách chi tiêu thì không có gì đáng lo ngại cả, song việc đầu tư bên ngoài thì không mang lại mong đợi.

Phương diện sức khỏe của bạn trong ngày ngày mai tương đối tốt, tình duyên khởi sắc, ngày mai con giáp này cảm thấy tâm trạng phấn chấn nên có thể hẹn hò với một nửa của mình, tận hưởng. Hãy đi chơi đâu đó để tạo ra những kỷ niệm ngọt ngào và tình cảm tăng tiến nhanh hơn.

Kim sinh Thủy, phương diện tình cảm ngày mai đặc biệt tốt. Bạn nhanh chóng xóa bỏ những mâu thuẫn tình cảm trước kia và tạo dựng những kỉ niệm đẹp đẽ bên người ấy. Người đang đơn phương có thể tranh thủ cơ hội này để tiến thêm một bước, bày tỏ tấm lòng với đối phương.

Kim sinh Thủy, phương diện tình cảm ngày mai đặc biệt tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Ngày mai Tam Hợp mang đến cho người tuổi Sửu cơ hội để tạo dựng được uy tín với mọi người không chỉ bằng năng lực vốn có mà một phần là nhờ sự điềm tĩnh và chín chắn của bạn. Bạn là người nói là làm, rất có trách nhiệm với phát ngôn của mình nên xây dựng được lòng tin vững chãi trong lòng mọi người.

Trong ngày ngày mai bản mệnh còn được Thiên Ấn trợ mệnh nên sẽ tìm được cách giải quyết những vấn đề còn đang tồn đọng, nhờ thế mà gây được ấn tượng vô cùng tốt đối với cấp trên. Đây là bước khởi đầu cho những thăng tiến sau này của người cầm tinh con Trâu. Hãy mạnh dạn làm theo suy nghĩ của mình và cố gắng hết sức để thể hiện được năng lực nổi bật của bản thân bạn nhé.

Ngày mai, tuổi Sửu còn được tam hợp cục nâng đỡ nên đào hoa nở rộ, đường tình duyên cực kì thuận lợi. Người độc thân có cơ may gặp được người như ý sau bao ngày mong mỏi. Đó có thể là người vốn ở bên cạnh nhưng từ trước tới nay con giáp này chưa từng chú ý.

Ngày mai Tam Hợp mang đến cho người tuổi Sửu cơ hội để tạo dựng được uy tín - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 9/11/2022 ngày mai, tuổi Mùi có những sáng kiến tốt để cải thiện chất lượng công việc hiện tại. Con giáp này làm mọi thứ hiệu quả, năng suất hơn, nhờ đó nhận được sự nể phục của đồng nghiệp và ghi nhận của cấp trên.

Nếu duy trì được nhịp độ này thì nhất định con đường sự nghiệp của con giáp này hết sức hanh thông. Tuy vậy tuổi Mùi cũng chớ quá lao theo công việc, cần biết phân bổ cho mình thời gian để nghỉ ngơi, tái tạo lại năng lượng và khả năng sáng tạo của bản thân.

Vận trình tình cảm tốt đẹp. Trải qua nhiều chông gai và sóng gió, cuối cùng các cặp đôi lại tìm được sự đồng điệu trong mối quan hệ này. Dù rằng vẫn còn những khúc mắc chưa thể tháo gỡ hoàn toàn nhưng người trong cuộc luôn biết cách dung hoà tình cảm này.

Vận trình tình cảm tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo