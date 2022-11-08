Đúng giờ Tý ngày mai (9/11/2022), TOP 3 con giáp như 'hổ mọc thêm cánh', công danh khởi sắc, bản mệnh lọt mắt xanh quý nhân, được nâng đỡ đủ đường, vận trình 'xuôi chèo mát mái', sớm chạm đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 08/11/2022 08:40

Đúng giờ Tý ngày mai, 3 con giáp này công danh khởi sắc, bản mệnh lọt mắt xanh của quý nhân, nâng đỡ đủ đường, vận trình vượng sắc, cuối năm chạm đỉnh vinh quang.

Tuổi Mùi

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 9/11/2022 ngày mai, tuổi Mùi có những sáng kiến tốt để cải thiện chất lượng công việc hiện tại. Con giáp này làm mọi thứ hiệu quả, năng suất hơn, nhờ đó nhận được sự nể phục của đồng nghiệp và ghi nhận của cấp trên.

Nếu duy trì được nhịp độ này thì nhất định con đường sự nghiệp của con giáp này hết sức hanh thông. Tuy vậy tuổi Mùi cũng chớ quá lao theo công việc, cần biết phân bổ cho mình thời gian để nghỉ ngơi, tái tạo lại năng lượng và khả năng sáng tạo của bản thân.

Vận trình tình cảm của Tuổi Mùi trong ngày thứ Tư này khá ngọt ngào giúp cho các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi, vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. Tuổi Hợi nên tranh thủ thời gian này để hâm nóng tình cảm cùng với nửa kia của mình.

Đúng giờ Tý ngày mai (9/11/2022), TOP 3 con giáp như 'hổ mọc thêm cánh', công danh khởi sắc, bản mệnh lọt mắt xanh quý nhân, được nâng đỡ đủ đường, vận trình 'xuôi chèo mát mái', sớm chạm đỉnh vinh quang - Ảnh 1
Vận trình tình cảm của Tuổi Mùi trong ngày thứ Tư này khá ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong ngày này, người tuổi Tị được cát tinh chiếu mệnh nên làm gì cũng hanh thông vô cùng. Bản mệnh có sự tự tin bởi đã lên kế hoạch từ trước rất chu đáo và kỹ càng. Những ý tưởng mà bạn đưa ra trong ngày mai đều có tính khả thi cao, nhận được sự đồng thuận của mọi người.

Chẳng những vậy, Tam Hợp còn giúp các mối quan hệ xã giao vô cùng hài hòa, thích hợp để gặp gỡ, giao lưu kết bạn hay ký kết làm ăn. Người theo nghiệp kinh doanh đón tài lộc dồi dào, lợi nhuận đổ ào ào về túi mà không cần phải tốn quá nhiều công sức.

Cục diện Thổ sinh Kim cho thấy, nửa kia chính là một chỗ dựa rất vững vàng cho con giáp này. Nếu có điều gì khiến con giáp này khó xử, hãy trò chuyện với đối phương. Bản mệnh biết người ấy luôn sẵn sàng lắng nghe và động viên mình rất nhiều.

Đúng giờ Tý ngày mai (9/11/2022), TOP 3 con giáp như 'hổ mọc thêm cánh', công danh khởi sắc, bản mệnh lọt mắt xanh quý nhân, được nâng đỡ đủ đường, vận trình 'xuôi chèo mát mái', sớm chạm đỉnh vinh quang - Ảnh 2
Cục diện Thổ sinh Kim cho thấy, nửa kia chính là một chỗ dựa rất vững vàng cho con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Dậu Thìn Nhị Hợp giúp người tuổi Thìn gây ấn tượng bằng sự thông minh, nhanh trí của mình trong ngày mai. Tư tưởng cởi mở, phóng khoáng giúp bạn nhanh chóng tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người, khiến mọi việc tiến triển càng thêm phần thuận lợi. 

Chính Ấn tọa mệnh, đường thăng tiến của những chú Rồng vô cùng rộng mở. Đây là cơ hội cực kì tốt để bạn có thể phát triển sự nghiệp của mình, nếu bỏ lỡ thì không biết đến khi nào mới gặp lần nữa nên đừng chần chừ thêm nữa, tranh thủ hăng hái vào nhé.

Trong ngày Kim sinh Thủy, mối quan hệ của con giáp này với gia đình rất hòa hợp. Con giáp này luôn là một người biết chăm lo cho cả nhà. Con giáp này hiểu rằng trên đời này, tình thân là điều quý giá nhất trên đời, dù có là tiền tài, địa vị đi chăng nữa cũng chẳng thể nào đánh đổi được.

Đúng giờ Tý ngày mai (9/11/2022), TOP 3 con giáp như 'hổ mọc thêm cánh', công danh khởi sắc, bản mệnh lọt mắt xanh quý nhân, được nâng đỡ đủ đường, vận trình 'xuôi chèo mát mái', sớm chạm đỉnh vinh quang - Ảnh 3
Dậu Thìn Nhị Hợp giúp người tuổi Thìn gây ấn tượng bằng sự thông minh, nhanh trí - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý ngày mai (8/11), Xởi lởi trời gởi cho, 3 con giáp này 'nằm im' phước lành cũng tự tới, vàng bạc trải đầy trước mắt, của cải dư dôi, lộc lá tràn lan, đời sau chỉ có vinh hoa phú quý

Đúng giờ Tý ngày mai (8/11), Xởi lởi trời gởi cho, 3 con giáp này 'nằm im' phước lành cũng tự tới, vàng bạc trải đầy trước mắt, của cải dư dôi, lộc lá tràn lan, đời sau chỉ có vinh hoa phú quý

Đúng giờ Tý ngày mai, 8/11, 3 con giáp này 'nằm im' phước lành cũng tự tới, vàng bạc trải đầy trước mắt, của cải dư dôi, lộc lá tá lả, đời sau sống trong nhung lụa vinh hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp xui xẻo con giáp hôm nay tử vi hôm nay tử vi con giáp ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 44 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 5 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 6 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 7 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy