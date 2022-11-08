Đúng giờ Tý ngày mai (9/11/2022), TOP 3 con giáp như 'hổ mọc thêm cánh', công danh khởi sắc, bản mệnh lọt mắt xanh quý nhân, được nâng đỡ đủ đường, vận trình 'xuôi chèo mát mái', sớm chạm đỉnh vinh quang

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 9/11/2022 ngày mai, tuổi Mùi có những sáng kiến tốt để cải thiện chất lượng công việc hiện tại. Con giáp này làm mọi thứ hiệu quả, năng suất hơn, nhờ đó nhận được sự nể phục của đồng nghiệp và ghi nhận của cấp trên.

Vận trình tình cảm của Tuổi Mùi trong ngày thứ Tư này khá ngọt ngào giúp cho các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi, vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. Tuổi Hợi nên tranh thủ thời gian này để hâm nóng tình cảm cùng với nửa kia của mình.

Nếu duy trì được nhịp độ này thì nhất định con đường sự nghiệp của con giáp này hết sức hanh thông. Tuy vậy tuổi Mùi cũng chớ quá lao theo công việc, cần biết phân bổ cho mình thời gian để nghỉ ngơi, tái tạo lại năng lượng và khả năng sáng tạo của bản thân.

Vận trình tình cảm của Tuổi Mùi trong ngày thứ Tư này khá ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong ngày này, người tuổi Tị được cát tinh chiếu mệnh nên làm gì cũng hanh thông vô cùng. Bản mệnh có sự tự tin bởi đã lên kế hoạch từ trước rất chu đáo và kỹ càng. Những ý tưởng mà bạn đưa ra trong ngày mai đều có tính khả thi cao, nhận được sự đồng thuận của mọi người.

Chẳng những vậy, Tam Hợp còn giúp các mối quan hệ xã giao vô cùng hài hòa, thích hợp để gặp gỡ, giao lưu kết bạn hay ký kết làm ăn. Người theo nghiệp kinh doanh đón tài lộc dồi dào, lợi nhuận đổ ào ào về túi mà không cần phải tốn quá nhiều công sức.

Cục diện Thổ sinh Kim cho thấy, nửa kia chính là một chỗ dựa rất vững vàng cho con giáp này. Nếu có điều gì khiến con giáp này khó xử, hãy trò chuyện với đối phương. Bản mệnh biết người ấy luôn sẵn sàng lắng nghe và động viên mình rất nhiều.

Cục diện Thổ sinh Kim cho thấy, nửa kia chính là một chỗ dựa rất vững vàng cho con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Dậu Thìn Nhị Hợp giúp người tuổi Thìn gây ấn tượng bằng sự thông minh, nhanh trí của mình trong ngày mai. Tư tưởng cởi mở, phóng khoáng giúp bạn nhanh chóng tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người, khiến mọi việc tiến triển càng thêm phần thuận lợi.

Chính Ấn tọa mệnh, đường thăng tiến của những chú Rồng vô cùng rộng mở. Đây là cơ hội cực kì tốt để bạn có thể phát triển sự nghiệp của mình, nếu bỏ lỡ thì không biết đến khi nào mới gặp lần nữa nên đừng chần chừ thêm nữa, tranh thủ hăng hái vào nhé.

Trong ngày Kim sinh Thủy, mối quan hệ của con giáp này với gia đình rất hòa hợp. Con giáp này luôn là một người biết chăm lo cho cả nhà. Con giáp này hiểu rằng trên đời này, tình thân là điều quý giá nhất trên đời, dù có là tiền tài, địa vị đi chăng nữa cũng chẳng thể nào đánh đổi được.

Dậu Thìn Nhị Hợp giúp người tuổi Thìn gây ấn tượng bằng sự thông minh, nhanh trí - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo