Theo dõi tử vi ngày 9/11/2022 của 12 con giáp , Tam Hợp xuất hiện mang tới điềm lành cho người tuổi Sửu về công việc và tiền bạc. Mọi áp lực như được gỡ bỏ nhờ có người hỗ trợ, chỉ cho đường đi nước bước để bứt phá. Thậm chí có người còn may mắn trúng thưởng, trúng số, có thêm một món nhờ những khoản đầu tư trước đây.

Đường tình duyên của Tuổi Sửu ngày mai rất khởi sắc, mối quan hệ giữa con giáp này và một nửa yêu thương ngày càng thắm thiết. Đôi bên có thời gian ngồi lại bên nhau và hóa giải mọi hiểu lầm, mở ra một tương lai hạnh phúc đang đợi chờ phía trước. Trong tình yêu hiếm có cặp đôi nào không xảy ra bất đồng, vượt qua được điều đó sẽ giúp tình cảm càng thêm thắm thiết.

Tuổi Sửu có cơ hội để tạo dựng được uy tín bằng năng lực vốn và cả bằng sự điềm tĩnh, chín chắn. Bản mệnh nói là làm, rất có trách nhiệm với phát ngôn của mình nên xây dựng được lòng tin trong lòng mọi người.

Tuổi Sửu có cơ hội để tạo dựng được uy tín bằng năng lực vốn và cả bằng sự điềm tĩnh, chín chắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Có quý nhân Lục Hợp dẫn lối, người tuổi Thìn có một ngày vô cùng vượng khí, hầu hết các lĩnh vực đều tiến triển rất tốt. Người độc thân có thể tìm thấy được tình yêu của riêng mình. Các cặp đôi trân trọng từng giây phút ở bên nhau, bao nhiêu thời gian cũng đều ít ỏi khi hai người đang say đắm.

Phương diện tài chính cũng không có gì lo ngại, bản mệnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của mình vì thế mà thành quả nhận được cũng vô cùng xứng đáng. Thìn gần như không phải lo lắng gì, dù có nhiều khoản phải chi thì với tiền bạc rủng rỉnh giúp con giáp này giải quyết được mọi thứ một cách dễ dàng.

Cục diện Thổ sinh Kim là tín hiệu tốt về đường tình cảm của con giáp này. Bản mệnh cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi được ở bên người mình yêu thương rất nhiều và người ấy cũng yêu thương mình, đâu phải ai cũng may mắn được như vậy.

Phương diện tài chính cũng không có gì lo ngại, bản mệnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Tư ngày 9/11/2022 ngày mai, cát khí dồi dào, tuổi Tỵ nhận được nhiều tin vui trong công việc. Cát thần chỉ lối, bản mệnh ngày càng giành được nhiều thành công hơn trong sự nghiệp, cũng được cấp trên và đồng nghiệp tín nhiệm.

Để có điều này cũng một phần là nhờ cách đối nhân xử thế khéo léo của Tuổi Tỵ. Nếu con giáp này giữ vững được sự tích cực như vậy thì chẳng bao giờ phải lo lắng khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn cả. Tình yêu đôi lứa cũng êm đẹp, Tuổi Tỵ hãy tận hưởng những giây phút ngọt ngào và ấm áp bên một nửa yêu thương của mình.

Tỵ nhận được nhiều tin vui trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo