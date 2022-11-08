Xởi lởi trời gởi cho, đúng giờ Sửu ngày mai (9/11), 3 con giáp này thuận lợi đủ đường, suôn sẻ như ý, bản mệnh cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, vận trình khởi sắc hơn trước, cơ hội tới tay, thăng quan tiến chức

Theo dõi tử vi ngày 9/11/2022 của 12 con giáp , Tam Hợp xuất hiện mang tới điềm lành cho người tuổi Sửu về công việc và tiền bạc. Mọi áp lực như được gỡ bỏ nhờ có người hỗ trợ, chỉ cho đường đi nước bước để bứt phá. Thậm chí có người còn may mắn trúng thưởng, trúng số, có thêm một món nhờ những khoản đầu tư trước đây.

Kim sinh Thủy, phương diện tình cảm ngày mai đặc biệt tốt. Tuổi Sửu nhanh chóng xóa bỏ những mâu thuẫn tình cảm trước kia và tạo dựng những kỉ niệm đẹp đẽ bên nửa kia. Người đang đơn phương có thể tranh thủ cơ hội này để tiến thêm một bước, bày tỏ tấm lòng với đối phương.

Về tài vận, bạn làm tốt công việc của mình, lại là người trọng chữ tín trong tiền bạc nên vận khí thần tài luôn ổn định. Phàm mọi chuyện luôn dựa vào sức mình, nên tiền tài chậm mà chắc. Ngày mai bạn cũng khá tiết kiệm và giản dị, không tiêu pha hoang phí. Người làm ngành đất cát không nên quá tham lam trong ngày mai.

Về tài vận, bạn làm tốt công việc của mình, lại là người trọng chữ tín trong tiền bạc nên vận khí thần tài luôn ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vận trình tình cảm đậm sâu và nồng nàn. Tý Sửu nhị hợp giúp các cặp đôi đang tìm hiểu nhau nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít, bền chặt nhờ sự thấu hiểu, tôn trọng và bao dung lẫn nhau.

Công việc của tuổi Tý trong ngày mai diễn ra dễ dàng. Tính cách hoà đồng, thân thiện giúp bản mệnh có được cái nhìn thiện cảm từ nhiều người. Tuy nhiên, việc này dễ khiến người tuổi Tý trở nên cao ngạo, thích lên mặt và điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng tới con đường thăng tiến sau này.

Tài tinh chiếu mệnh, tuổi Tý rất có lộc làm ăn trong ngày mai. Đặc biệt những người làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh có thể tìm được những mối hợp tác đáng tin cậy, mang lại nhiều triển vọng cho tương lai.

Tài tinh chiếu mệnh, tuổi Tý rất có lộc làm ăn trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Ba ngày 9/11/2022 ngày mai, tuổi Thìn có thể gây ấn tượng bằng sự thông minh, nhanh trí của mình. Tư tưởng cởi mở, phóng khoáng giúp con giáp này nhanh chóng tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người, khiến mọi việc tiến triển càng thêm phần thuận lợi.

Vì vậy, đường thăng tiến của tuổi Thìn vô cùng rộng mở. Đây là cơ hội cực kì tốt để con giáp này có thể phát triển sự nghiệp của mình, nếu bỏ lỡ thì không biết đến khi nào mới gặp lần nữa nên đừng chần chừ thêm nữa, hãy thật hăng hái.

Cục diện Thổ sinh Kim là tín hiệu tốt về đường tình cảm của con giáp này. Bản mệnh cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi được ở bên người mình yêu thương rất nhiều và người ấy cũng yêu thương mình, đâu phải ai cũng may mắn được như vậy.

Cục diện Thổ sinh Kim là tín hiệu tốt về đường tình cảm của con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo