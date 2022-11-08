Thiên Ấn trợ mệnh, công việc của tuổi Mùi nhờ vậy không có điều gì phải lo lắng. Bạn còn có thể đón những bước ngoặt quan trọng khi có cơ hội gặp gỡ và làm quen với những người có thể nâng đỡ sự nghiệp sau này cho mình.

Bản mệnh có thể nhận được lời bày tỏ của người khác phái trong ngày mai. Đây vốn là một việc rất đáng mừng, vì vậy nếu cũng có thiện cảm với nhau, bạn hãy thử cho đôi bên cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về nhau xem sao.

Đây là cơ hội tốt, hãy tận dụng triệt để để tăng thêm lợi thế cho mình. Tuy nhiên sự giúp đỡ từ phía người khác chỉ mang tính chất tạm thời, muốn lâu bền thì những chú Dê cần không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng chuyên môn để tự nâng cao năng lực. Một khi đã tạo dựng hành trang vững chắc cho sự nghiệp, bạn cũng không phải dựa dẫm vào bất cứ ai nữa.

Bản mệnh có thể nhận được lời bày tỏ của người khác phái trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tam Hội xuất hiện, sự nghiệp của người tuổi Dậu có những bước tiến tích cực trong ngày mai. Bạn phát hiện ra những hướng đi mới, giúp công việc tiến triển thuận lợi và nhanh chóng hơn. Thậm chí, bạn còn là người dẫn đường chỉ lối cho mọi người.

Những người làm lãnh đạo nhận được sự tôn trọng, nể vì của cấp dưới. Bạn luôn rất quan tâm đến suy nghĩ của nhân viên, không đưa ra những quy định hoặc kế hoạch độc đoán, làm khó cho mọi người. Con giáp này chính là một cấp trên lý tưởng.

Sức khỏe của tuổi Dậu trong ngày không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, bận vẫn nên chú ý nâng cao thể trạng của mình, nhất là trong ngày Kim khí vượng như ngày mai để không đổ bệnh bất ngờ. Muốn thành công thì trước hết phải có sức khỏe, cơ thể có khỏe mạnh, dồi dào năng lượng thì mới đủ sức để làm việc.

Tam Hội xuất hiện, sự nghiệp của người tuổi Dậu có những bước tiến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thực Thần chiếu mệnh, người tuổi Tuất có thể phát tài nhờ nếu là người làm nghề tự do. Bạn tìm ra được định hướng phù hợp với mình nên không phải đi làm thêm cho ai cũng vẫn có thể dư dả, giàu có.

Người làm đầu tư, kinh doanh nên mở rộng các mối khách hàng của mình ngay từ ngày mai. Các mối quan hệ rộng rãi sẽ giúp bạn tiếp cận được với nhiều cơ hội khác nhau trong tương lai. Từ giờ đến lúc ấy, hãy chuẩn bị nhân lực, vật lực đầy đủ và luôn ở tư thế sẵn sàng.

Người làm đầu tư, kinh doanh nên mở rộng các mối khách hàng của mình ngay từ ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo