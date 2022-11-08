Bước qua ngày hôm nay (8/11), 3 con giáp này vét hết may mắn thiên hạ, xua rủi qua đi, vận trình vượng sắc, bản mệnh sung túc vô biên, tình - tiền thập phần viên mãn

Ngày mai nhờ có Thiên Ấn soi đường, người tuổi Mùi có những sáng kiến tuyệt vời để cải thiện chất lượng công việc hiện tại. Bạn làm mọi thứ hiệu quả, năng suất hơn, nhờ đó nhận được sự nể phục của đồng nghiệp và ghi nhận của cấp trên. Nếu duy trì được nhịp độ này thì nhất định con đường sự nghiệp của bạn hết sức hanh thông.

Ngũ hành Thổ sinh Kim cho thấy đường tình duyên của con giáp này ngày mai khá tốt. Bản mệnh không cần phải đi đâu xa mà sẽ tìm thấy người là mảnh ghép phù hợp với mình một cách nhanh chóng ở ngay gần bên mình thôi.

Thiên Tài chiếu mệnh cho thấy bản mệnh có cơ hội phát tài bất ngờ trong ngày ngày mai. Đó có thể là khoản tiền có được nhờ vào may mắn hoặc do người thân hỗ trợ. Bạn cần có cách sử dụng đồng tiền hợp lý để lãi mẹ đẻ lãi con.

Ngũ hành Thổ sinh Kim cho thấy đường tình duyên của con giáp này ngày mai khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hỏa sinh Thổ báo hiệu một ngày đào hoa nở rộ đối với người tuổi Sửu. Đi đến đâu bạn cũng là tâm điểm của đám đông, khiến mọi người xung quanh phải xao xuyến. Đây là lúc thích hợp để bạn tìm ra nửa kia phù hợp với mình.

Trong gia đình, bạn và nửa kia luôn chú trọng việc trao đổi, tâm sự với nhau, dù là trong những chuyện nhỏ bé đi nữa. Nhờ vậy, đôi bên luôn thấu hiểu và biết cách bao dung, không bao giờ ép buộc đối phương phải nghe theo ý mình.

Tam Hợp xuất hiện mang tới điềm lành cho người tuổi Sửu về công việc và tiền bạc. Mọi áp lực như được gỡ bỏ nhờ có người hỗ trợ, chỉ cho đường đi nước bước để bứt phá. Thậm chí có người còn may mắn trúng thưởng, trúng số, có thêm một món nhờ những khoản đầu tư trước đây.

Hỏa sinh Thổ báo hiệu một ngày đào hoa nở rộ đối với người tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong ngày này, người tuổi Tị được cát tinh chiếu mệnh nên làm gì cũng hanh thông vô cùng. Bản mệnh có sự tự tin bởi đã lên kế hoạch từ trước rất chu đáo và kỹ càng. Những ý tưởng mà bạn đưa ra trong ngày mai đều có tính khả thi cao, nhận được sự đồng thuận của mọi người.

Chẳng những vậy, Tam Hợp còn giúp các mối quan hệ xã giao vô cùng hài hòa, thích hợp để gặp gỡ, giao lưu kết bạn hay ký kết làm ăn. Người theo nghiệp kinh doanh đón tài lộc dồi dào, lợi nhuận đổ ào ào về túi mà không cần phải tốn quá nhiều công sức.

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất hài hòa. Trải qua những mâu thuẫn, hai người lại càng thêm thấu hiểu và quý trọng nhau hơn. Cả hai đều nhất trí sẽ cùng chung tay xây dựng một gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ.

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo