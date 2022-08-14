Tử vi 10 ngày tới (15/8 - 24/8), phúc khí hanh thông, vận may thăng hạng, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, làm ăn thuận lợi, phúc khí hanh thông, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 20:38

Tử vi 10 ngày tới (15/8 - 24/8), 3 con giáp may mắn tiền bạc đầy nhà, phúc khí hanh thông, tha hồ tận hưởng vận may.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 10 ngày tới vận trình suôn sẻ, phúc lộc dồi dào. Vận trình tài lộc của con giáp khả quan. Con giáp  nhận được khoản bất ngờ đến từ trò chơi may rủi hoặc được người thân cho tiền. Tuy nhiên càng là tiền may mắn thì càng cần quản lí cẩn thận, hãy đầu tư một cách khôn ngoan để tiền bạc có thể sinh sôi nảy nở, chứ đừng vội vàng vung tay mua sắm, ăn chơi hoang phí.

Chuyện tình cảm của con giáp có nhiều bước tiến. Người độc thân tìm được nửa kia hợp ý. Người đã có gia đình đón nhận hạnh phúc viên mãn. 

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Người tuổi Thìn trong 10 ngày tới vận trình suôn sẻ, phúc lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc của người tuổi Mùi trong 10 ngày tới diễn ra không mấy suôn sẻ. Do có Thương quan ngáng trở nên đường tiến thân của bản mệnh gặp không ít phiền toái, trở ngại. Mọi tham vọng, ước muốn và mục tiêu chưa hoàn thành cần kiên nhẫn đợi thời điểm thích hợp mới nên tiến hành.

Vận trình tình cảm vô cùng sáng rõ. Mối quan hệ giữa con giáp và nửa kia có bước tiến dài trong ngày tương hội. Tình yêu trải qua nhiều thăng trầm thì trở nên mặn nồng, cháy bỏng hơn bao giờ hết.

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Công việc của người tuổi Mùi trong 10 ngày tới diễn ra không mấy suôn sẻ. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thiên Tài mở ra những cơ hội mới cho người tuổi Sửu gia tăng tiền bạc, nguồn thu trong 10 ngày tới. Con giáp may mắn nên dựa vào năng lực của mình mà kiếm tiền, từng bước chạm vào đỉnh cao danh vọng. 

Sức khỏe của bản mệnh khá tốt, những ai đang ốm thì nay đã được cải thiện rõ rệt, căng thẳng đã được đẩy lùi. Tuy nhiên, để duy trì tình trạng sức khỏe ổn định thì bạn vẫn không được chủ quan, lơ là khi cho rằng mình đã khỏe rồi đâu đấy nhé.

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Thiên Tài mở ra những cơ hội mới cho người tuổi Sửu gia tăng tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

 

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