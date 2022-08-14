Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 15/8/2022, Hung Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp vận đen bao phủ lối đi, sự nghiệp suy tàn, tiền tài tiêu tan, gánh chịu nhiều thị phi, tai tiếng

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 18:04

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 15/8/2022, 3 con giáp xui xẻo vận đen bao phủ lối đi, tiền tài thâm hút, vướng nhiều thị phi không đáng có.

Tuổi Dần

Trong thứ Hai, người tuổi Dần xui xẻo bao vây, làm gì cũng không thuận lợi. Nhiều cuộc cãi vã có thể xảy ra giữa con giáp và bạn bè, đồng nghiệp vì những bất đồng trong quan điểm. Áp lực công việc ngày càng lớn, bạn dễ mắc những sai lầm khiến tài lộc bị giảm sút đáng kể. Con giáp cần học cách lắng nghe và tích lũy kinh nghiệm từ những để vượt qua khó khăn, trắc trở. 

Bản mệnh quan tâm hơn tới sức khỏe của mình, đừng để cơ thể ở mức báo động mới tìm cách chạy chữa thì đã quá muộn. Hãy chăm sóc cho từng bữa ăn, giấc ngủ của mình.

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Trong thứ Hai, người tuổi Dần xui xẻo bao vây, làm gì cũng không thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong thứ Hai, người tuổi Thìn xui xẻo bị Hung Tinh chiếu mệnh, làm gì không thuận lợi. Mặc dù kế hoạch đã được chuẩn bị rất kỹ nhưng đột nhiên phát sinh vấn đề gây ảnh hưởng đến tình hình chung. Tài lộc của bạn bị tụt lùi, tiền bạc đã không còn bao nhiêu lại ngày càng thất thoát. Công việc gặp nhiều trắc trở, con giáp cần có những đối sách nhất định nếu không muốn công sức của mình bị tiêu tan.

Chuyện tình cảm của con giáp có thể xuất hiện người thứ 3. Tuy nhiên, tất cả chỉ là nghi ngờ từ phía bạn. Con giáp cần thật bình tĩnh tìm ra chi tiết vấn đề, chớ nên kết luận quá sớm.

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Trong thứ Hai, người tuổi Thìn xui xẻo bị Hung Tinh chiếu mệnh, làm gì không thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong thứ Hai, người tuổi Tỵ gặp không ít biến cố trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Con giáp xui xẻo không ngừng cố gắng trong công việc nhưng thành tựu đều đổ sông đổ biển. Con giáp bị kẻ tiểu nhân vì ganh ghét mà ngấm ngầm hãm hại. Vào thời gian này, bản mệnh tốt nhất không nên vướng vào thị phi, tranh chấp chốn công sở. Vận trình đi xuống, con giáp làm gì cũng gặp nhiều trắc trở.

Gia đạo không được êm ấm. Con giáp và nửa kia không dành nhiều thời gian cho nhau nên xuất hiện khoảng cách. Tình cảm không được vun vén nên việc nhạt phai là khó tránh khỏi.

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Trong thứ Hai, người tuổi Tỵ gặp không ít biến cố trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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