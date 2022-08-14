Tử vi 4 ngày đầu tuần (15/8 - 18/8), sách tiên tri ghi rõ, 3 con giáp phú quý phát tài, khai thông vận mệnh, sự nghiệp lên hương, tiền tài, may mắn cùng lúc kéo đến nhà

Tử vi 4 ngày đầu tuần (15/8 - 18/8), 3 con giáp may mắn khai thông vận mệnh, sự nghiệp lên hương, tiền tài dư dả, muốn gì được nấy.

Tuổi Mùi Người tuổi Mùi trong 4 ngày đầu tuần vận trình lên hương, cát khí dư dả. Tam Hợp phù trợ, con giáp làm việc rất minh mẫn và sáng suốt. Bạn không ngại ngần khi đối diện với khó khăn và có khả năng đưa ra những quyết định đúng đắn. Đây chính là lý do bạn nhận được sự tin tưởng của tất cả mọi người. Công việc bạn thực hiện nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, mở ra hy vọng thăng quan tiến chức. Bản mệnh có một gia đình rất hòa thuận. Bạn và nửa kia luôn tin tưởng vào nhau và luôn cùng thảo luận mọi vấn đề trong nhà. Bản mệnh quan niệm đã là vợ chồng thì phải đồng lòng với nhau.

Người tuổi Mùi trong 4 ngày đầu tuần trình lên hương, cát khí dư dả - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Người tuổ Dậu trong 4 ngày đầu tuần gặp nhiều may mắn và đạt hiệu quả cao trong công việc. Con giáp nên phát huy khả năng đàm phán, thuyết phục của mình nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng với mọi người xung quanh cũng như đối tác của mình. Tình hình tài chính ổn định, con giáp may mắn này có thể sắm sửa cho mình một vài bộ trang phục mới, hay là đi ra ngoài thưởng thức một bữa tối ngon lành đề huề cùng bạn bè.

Người tuổ Dậu trong 4 ngày đầu tuần gặp nhiều may mắn và đạt hiệu quả cao trong công việc - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Vận trình công việc của người tuổi Tuất trong 4 ngày đầu tuần diễn ra tương đối dễ dàng. Tầm nhìn chiến lược tốt và khả năng nắm bắt thời cơ nhạy bén giúp con giáp này có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân. Dù trong hoàn cảnh nào thì bản mệnh cũng có cách ứng biến linh hoạt và hạn chế được tối đa các rủi ro có thể xảy ra. Chuyện tình cảm tốt đẹp. Chuyện tình yêu đôi lứa gặp nhiều may mắn, các cặp đôi hạnh phúc vì bên cạnh mình luôn có người bạn đồng hành tuyệt vời. Người độc thân chưa nghĩ tới chuyện yêu đương song lại bất ngờ nhận được mối duyên tốt lành. Vận trình công việc của người tuổi Tuất trong 4 ngày đầu tuần diễn ra tương đối dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet * Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-4-ngay-dau-tuan-15-8-18-8-sach-tien-tri-ghi-ro-3-con-giap-phu-quy-phat-tai-khai-thong-van-menh-su-nghiep-len-huong-tien-tai-may-man-cung-luc-keo-den-nha-491632.html