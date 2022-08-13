Tử vi 5 ngày tới (14/8 - 18/8), lời tiên tri ứng nghiệm, 3 con giáp trúng số độc đắc, phất lên làm giàu, vận trình hanh thông, công danh vượng sắc, của cải chất đầy trong kho

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 22:59

Tử vi 5 ngày tới (14/8 - 18/8), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, phất lên làm giàu, làm gì cũng thuận lợi, dễ dàng.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 5 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Con giáp có nhiều cơ hội phát huy năng lực trong công việc của mình. Vận thế công danh sự nghiệp được nâng bước lên cao, tiền đồ rộng mở, xán lạn vô cùng. Bạn dễ dàng chinh phục những đỉnh cao mới, thuận lợi tiến về phía trước, bỏ lại mọi khó khăn dưới chân mình.

Các cặp đôi tiếp tục duy trì mối quan hệ ngọt ngào, dù cả hai đều có những mối bận tâm riêng nhưng luôn quan tâm, sẻ chia mọi thứ với nhau nên giữa hai bạn không tồn tại bất cứ bí mật nào có thể đe dọa được tình yêu mà cả hai dành cho nhau.

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Người tuổi Mùi trong 5 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 5 ngày tới vận trình có nhiều điểm sáng. Con giáp sẽ có những dự báo khá thú vị với vô số những tin vui. Vận trình sự nghiệp của bản mệnh khá thuận lợi và nhờ vào khả năng quản lý công việc, làm việc tập thể hiệu quả. Vấn đề tài lộc cũng vô cùng thuận lợi. Nguồn thu ổn định từ công việc chính, thậm chí có thể đón tin tăng lương thăng chức trong thời gian này.

Ngũ hành tương sinh cho thấy tình cảm vợ chồng hòa hợp, vượt qua những sóng gió trước đó để giữ được hạnh phúc của mình. Bản mệnh thỏa mãn với những gì mình có, trân trọng hạnh phúc của bản thân.

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Người tuổi Dậu trong 5 ngày tới vận trình có nhiều điểm sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong 5 ngày tới có nhiều lợi lộc, tin vui. Sự nghiệp của con giáp may mắn đang bước sang những trang mới với nhiều cơ hội phát tài phát lộc. Chuyện tiền bạc hanh thông, dồi dào. Bạn kiếm được nhiều tiền, mở rộng hay đầu tư kinh doanh. Những ai buôn bán cũng thu về một khoản lợi nhuận kha khá cho riêng mình. Đặc biệt, nếu bản mệnh là người làm công ăn lương sẽ lập tức thăng quan tiến chức, lương thưởng nhân lên gấp mấy lần.

Vận trình tình cảm của con giáp vô cùng may mắn, rất thích hợp cho con giáp này muốn phát triển các mối quan hệ riêng tư hay gia đình, đó là ngày tốt để có mối nhân duyên tốt đẹp thay vì việc dành toàn bộ thời gian cho công việc.

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Người tuổi Dần trong 5 ngày tới có nhiều lợi lộc, tin vui - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

 

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